https://sputniknews.com.tr/20230712/iletisim-baskanligindan-erdogan--micotakis-gorusmesine-dair-aciklama-1073465048.html
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan- Miçotakis görüşmesine dair açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan- Miçotakis görüşmesine dair açıklama
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le görüşmesine dair açıklama yayınladı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T15:16+0300
2023-07-12T15:16+0300
2023-07-12T15:32+0300
politika
türkiye
yunanistan
recep tayyip erdoğan
kiryakos miçotakis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1d/1059287982_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4390891694bd2478d24504d9c96a1d81.jpg
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le görüşmesinde Türkiye ile Yunanistan arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1d/1059287982_124:0:772:486_1920x0_80_0_0_3a59b99e5b2921f03ff0c8573df41d04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, yunanistan, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis
türkiye, yunanistan, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan- Miçotakis görüşmesine dair açıklama
15:16 12.07.2023 (güncellendi: 15:32 12.07.2023) Abone ol
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le görüşmesine dair açıklama yayınladı.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le görüşmesinde Türkiye ile Yunanistan arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.