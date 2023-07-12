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https://sputniknews.com.tr/20230712/galatasaray-angelino-transferini-acikladi-1073466220.html
Galatasaray, Angelino transferini açıkladı
Galatasaray, Angelino transferini açıkladı
Galatasaray RB Leipzig'in İspanyol sol beki Angelino'yu renklerine bağladığını duyurdu. İstanbul'a gelmekte olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinin... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T16:04+0300
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spor
galatasaray
transfer
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Galatasaray transferdeki sessizliğini Angelino ile bozdu. Geçen sezonun kanayan yarası olan sol beke yapmak için uzun süredir çalışmalar yürüten sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in İspanyol yıldızı ile anlaşma sağladı.Sarı-kırmızılılar, Angelino transferi için görüşmelerin başladığını da KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte Türkiye'ye gelmekte olan İspanyol yıldız, burada sponsor hastanede sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Angelino'nun resmi işlemlerin ardından kısa süre içerisinde takımın Avusturya'da gerçekleştirdiği kampa katılması bekleniyor.
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galatasaray, transfer

Galatasaray, Angelino transferini açıkladı

16:04 12.07.2023
© AAGalatasaray, antrenman
Galatasaray, antrenman - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AA
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Galatasaray RB Leipzig'in İspanyol sol beki Angelino'yu renklerine bağladığını duyurdu. İstanbul'a gelmekte olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve Galatasaray'ın Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezon kamp çalışmalarına katılacak.
Galatasaray transferdeki sessizliğini Angelino ile bozdu. Geçen sezonun kanayan yarası olan sol beke yapmak için uzun süredir çalışmalar yürüten sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in İspanyol yıldızı ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılılar, Angelino transferi için görüşmelerin başladığını da KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte Türkiye'ye gelmekte olan İspanyol yıldız, burada sponsor hastanede sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Angelino'nun resmi işlemlerin ardından kısa süre içerisinde takımın Avusturya'da gerçekleştirdiği kampa katılması bekleniyor.
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