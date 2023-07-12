https://sputniknews.com.tr/20230712/fransiz-egitmenler-ukraynali-askerlerin-akibetini-umursamiyor-1073480129.html
‘Fransız eğitmenler, Ukraynalı askerlerin akıbetini umursamıyor’
‘Fransız eğitmenler, Ukraynalı askerlerin akıbetini umursamıyor’
Fransız Le Monde gazetesinde yer alan bir makalede, Fransız eğitmenlerin eğitim verdikleri Ukrayna ordusunun askerlerinin olası ölümüne karşı kayıtsız... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:23+0300
2023-07-12T22:23+0300
2023-07-12T22:23+0300
ukrayna krizi
eğitim
ukrayna
fransa
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Gazetenin köşe yazarlarından Elise Vincent, Ukraynalı askerlerin eğitimden sonraki akıbetinin Fransız eğitmenlerin umurunda olmadığını ifade etti.Polonya’da yer alan gizli bir poligondan bahsedilen makalede, Fransız eğitmenlerin orada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden askerlere eğitim verdiği, beş haftalık eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından ise muhtemelen ölümle yüzleşmeye giden Ukraynalılara veda töreni düzenlendiği anlatıldı.Eğitim çalışmalarını yöneten Albay Benoit’un açıklamalarından alıntı yapılan yazıda, “Bundan sonra bu kişilere ne olacağı bizi ilgilendirmez. Onların geleceği bizim sorunumuz değil” ifadeleri kullanıldı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu daha önce, Kiev’in karşı taarruzun başlangıcından bu yana 26 binin üzerinde can kaybına uğradığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/stoltenberg-ukraynayi-natoya-yaklastirma-konusunda-anlastik--1073430235.html
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‘Fransız eğitmenler, Ukraynalı askerlerin akıbetini umursamıyor’
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Fransız Le Monde gazetesinde yer alan bir makalede, Fransız eğitmenlerin eğitim verdikleri Ukrayna ordusunun askerlerinin olası ölümüne karşı kayıtsız kaldıkları belirtildi.
Gazetenin köşe yazarlarından Elise Vincent, Ukraynalı askerlerin eğitimden sonraki akıbetinin Fransız eğitmenlerin umurunda olmadığını ifade etti.
Polonya’da yer alan gizli bir poligondan bahsedilen makalede, Fransız eğitmenlerin orada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden askerlere eğitim verdiği, beş haftalık eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından ise muhtemelen ölümle yüzleşmeye giden Ukraynalılara veda töreni düzenlendiği anlatıldı.
Eğitim çalışmalarını yöneten Albay Benoit’un açıklamalarından alıntı yapılan yazıda, “Bundan sonra bu kişilere ne olacağı bizi ilgilendirmez. Onların geleceği bizim sorunumuz değil” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu daha önce, Kiev’in karşı taarruzun başlangıcından bu yana 26 binin üzerinde can kaybına uğradığını açıklamıştı.