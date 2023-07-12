Foggo: 1000’den fazla aile, seçim sonucundan sorumlu tuttukları için yoksullara burs desteğini kesti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Erdoğan Süzer: Emekliye ‘Bahçeli zammı’ gelebilir
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO'nun gerilimi Karadeniz'e sıçratma planları tehlikeli'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türkiye 5 saatte nasıl ikna oldu?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
20:46
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş: Bazı şirketler miadı dolmuş tavukları marketten toplayıp çamaşır suyu döküyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
‘Suriye hükümeti, Türkiye’nin rahatsız olmasını istemedi’
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri tartışma yarattı
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Döviz kuru ile birlikte KDV artışları tartışılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ek bütçe ne getirir ne götürür?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/foggo-1000den-fazla-aile-secim-sonucundan-sorumlu-tuttuklari-icin-yoksullara-burs-destegini-kesti-1073479896.html
Foggo: 1000’den fazla aile, seçim sonucundan sorumlu tuttukları için yoksullara burs desteğini kesti
Foggo: 1000’den fazla aile, seçim sonucundan sorumlu tuttukları için yoksullara burs desteğini kesti
Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, “Seçimden sonra burs veren 1000’in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:19+0300
2023-07-12T22:19+0300
akşam postasi
radyo
hacer foggo
derin yoksulluk ağı
yardım
burs
tarikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d664d8247d9bbbf2900a2b69c345ceae.jpg
Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, Türkiye’de yoksulluğu ve sosyal yardımları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirirken çok çarpıcı bir bilgi paylaştı. Foggo, “Seçimden sonra burs veren 1000’in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan edildiler. Seçimden sonra hızlı bir şekilde bu destek kesildiği için seçim sonuçlarına duyulan kızgınlığın, öfkenin yoksullara yüklendiğini gösteriyor” dedi.Hacer Foggo’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:İlk hedef alınan yoksullar oluyorİnsanlar kendileriyle yüzleşmeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a35e59277d1d5fc5bd1ca02c00375510.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, hacer foggo, derin yoksulluk ağı, yardım, burs, tarikat
radyo, hacer foggo, derin yoksulluk ağı, yardım, burs, tarikat

Foggo: 1000’den fazla aile, seçim sonucundan sorumlu tuttukları için yoksullara burs desteğini kesti

22:19 12.07.2023
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, “Seçimden sonra burs veren 1000’in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan edildiler. Seçimden sonra hızlı bir şekilde bu destek kesildiği için seçim sonuçlarına duyulan kızgınlığın, öfkenin yoksullara yüklendiğini gösteriyor” dedi.
Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, Türkiye’de yoksulluğu ve sosyal yardımları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirirken çok çarpıcı bir bilgi paylaştı. Foggo, “Seçimden sonra burs veren 1000’in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan edildiler. Seçimden sonra hızlı bir şekilde bu destek kesildiği için seçim sonuçlarına duyulan kızgınlığın, öfkenin yoksullara yüklendiğini gösteriyor” dedi.

Hacer Foggo’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Derin Yoksulluk Ağı’ndaki arkadaşlardan aldığım bilgiye göre, seçimden sonra burs veren 1000’in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan edildiler. Seçimden sonra hızlı hızlı destek kesildiği için seçim sonuçlarına duyulan duyulan kızgınlığın, öfkenin yoksullara yüklendiğini gösteriyor. Bunu zaman zaman sosyal medyada da görüyoruz."

İlk hedef alınan yoksullar oluyor

"'Onlar yüzünden seçim kaybedildi' gibi ilan edildiler. Bu her seçimde oluyor. Nedense insanlar kendi politikaları, örgütlenme problemleri yerine ilk hedef aldıkları kesim yoksullar oluyor. Siz o aileleri ziyaret ettiniz mi oturdunuz mu, o kişilerden biriyle arkadaş oldunuz mu?"

İnsanlar kendileriyle yüzleşmeli

"Mesele yardımseverlik değil, eşitlik üzerinden bakılmalı. Tarikatlar cemaatlerde çocuklarla ilgili haberler çıktığında herkes ayağa kalkıyor. Ama bir taraftan da destek kesiliyor. Kendi konfor alanımızın dışında bir dünyayı kabul etmiyoruz. Küçümsediğiniz o insanlar o halinizi görüyor ve o yüzden size güvenmiyor. İnsanların kendileriyle yüzleşmeleri gerekiyor.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала