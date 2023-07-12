https://sputniknews.com.tr/20230712/foggo-1000den-fazla-aile-secim-sonucundan-sorumlu-tuttuklari-icin-yoksullara-burs-destegini-kesti-1073479896.html
Foggo: 1000’den fazla aile, seçim sonucundan sorumlu tuttukları için yoksullara burs desteğini kesti
Foggo: 1000’den fazla aile, seçim sonucundan sorumlu tuttukları için yoksullara burs desteğini kesti
Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, “Seçimden sonra burs veren 1000’in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:19+0300
2023-07-12T22:19+0300
2023-07-12T22:19+0300
akşam postasi
radyo
hacer foggo
derin yoksulluk ağı
yardım
burs
tarikat
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Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, Türkiye’de yoksulluğu ve sosyal yardımları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirirken çok çarpıcı bir bilgi paylaştı. Foggo, “Seçimden sonra burs veren 1000’in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan edildiler. Seçimden sonra hızlı bir şekilde bu destek kesildiği için seçim sonuçlarına duyulan kızgınlığın, öfkenin yoksullara yüklendiğini gösteriyor” dedi.Hacer Foggo’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:İlk hedef alınan yoksullar oluyorİnsanlar kendileriyle yüzleşmeli
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Atilla Güner
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, hacer foggo, derin yoksulluk ağı, yardım, burs, tarikat
radyo, hacer foggo, derin yoksulluk ağı, yardım, burs, tarikat
Foggo: 1000’den fazla aile, seçim sonucundan sorumlu tuttukları için yoksullara burs desteğini kesti
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Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, “Seçimden sonra burs veren 1000’in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan edildiler. Seçimden sonra hızlı bir şekilde bu destek kesildiği için seçim sonuçlarına duyulan kızgınlığın, öfkenin yoksullara yüklendiğini gösteriyor” dedi.
Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, Türkiye’de yoksulluğu ve sosyal yardımları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirirken çok çarpıcı bir bilgi paylaştı. Foggo, “Seçimden sonra burs veren 1000’in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan edildiler. Seçimden sonra hızlı bir şekilde bu destek kesildiği için seçim sonuçlarına duyulan kızgınlığın, öfkenin yoksullara yüklendiğini gösteriyor” dedi.
Hacer Foggo’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Derin Yoksulluk Ağı’ndaki arkadaşlardan aldığım bilgiye göre, seçimden sonra burs veren 1000’in üzerinde aile desteğini kesmiş. Yoksullar bu seçim sonucunun nedeni gibi ilan edildiler. Seçimden sonra hızlı hızlı destek kesildiği için seçim sonuçlarına duyulan duyulan kızgınlığın, öfkenin yoksullara yüklendiğini gösteriyor. Bunu zaman zaman sosyal medyada da görüyoruz."
İlk hedef alınan yoksullar oluyor
"'Onlar yüzünden seçim kaybedildi' gibi ilan edildiler. Bu her seçimde oluyor. Nedense insanlar kendi politikaları, örgütlenme problemleri yerine ilk hedef aldıkları kesim yoksullar oluyor. Siz o aileleri ziyaret ettiniz mi oturdunuz mu, o kişilerden biriyle arkadaş oldunuz mu?"
İnsanlar kendileriyle yüzleşmeli
"Mesele yardımseverlik değil, eşitlik üzerinden bakılmalı. Tarikatlar cemaatlerde çocuklarla ilgili haberler çıktığında herkes ayağa kalkıyor. Ama bir taraftan da destek kesiliyor. Kendi konfor alanımızın dışında bir dünyayı kabul etmiyoruz. Küçümsediğiniz o insanlar o halinizi görüyor ve o yüzden size güvenmiyor. İnsanların kendileriyle yüzleşmeleri gerekiyor.”