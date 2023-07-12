Foggo: 1000’den fazla aile, seçim sonucundan sorumlu tuttukları için yoksullara burs desteğini kesti

"'Onlar yüzünden seçim kaybedildi' gibi ilan edildiler. Bu her seçimde oluyor. Nedense insanlar kendi politikaları, örgütlenme problemleri yerine ilk hedef aldıkları kesim yoksullar oluyor. Siz o aileleri ziyaret ettiniz mi oturdunuz mu, o kişilerden biriyle arkadaş oldunuz mu?"