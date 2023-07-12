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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230712/fetonun-guncel-finans-yapilanmasi-desifre-oldu-ankara-merkezli-6-ilde-operasyon-1073458139.html
FETÖ'nün "güncel finans yapılanması" deşifre oldu: Ankara merkezli 6 ilde operasyon
FETÖ'nün "güncel finans yapılanması" deşifre oldu: Ankara merkezli 6 ilde operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasının engellenmesine yönelik oluşturulan özel ekip, 15 aylık takip sonucu örgütten kopmaları... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T13:08+0300
2023-07-12T13:08+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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Ankara merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 15 Temmuz şehidi polis memuru Varol Tosun'un adı verilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı yakalanırken, 7 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasının faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik özel bir ekip kuruldu. Silahlı terör örgütü mensubu olup hüküm giyerek cezaevinde yatan kişilerin aileleri ile terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlarından işlem görmüş özel sektör çalışanları ve kamu kurumlarından ihraç edilen kişilerin örgütten kopmalarını engellemek ve örgüt mensuplarının faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla finans sağlayan zanlıların tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalar 15 ay sürdü.Ankara merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 15 Temmuz şehidi polis memuru Varol Tosun'un adı verilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı yakalanırken, 7 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 750 market zincirlere ait alışveriş kartı, 2 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 155 mermi, 24 av fişeği ile 494 bin 500 lira, 29 bin 903 dolar ve 5 bin 520 avro nakit para ele geçirildi.Operasyon kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen 40 bin satır veri içinden 52 milyon liralık para hareketini inceleyen uzman ekipler, terörizmin finansmanı kapsamındaki para hareketlerini ayıklayıp delillendirirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) temin edilen 1 milyon 700 bin satır HTS verisinin incelenmesi sonucu da hedef şüphelilerin irtibatları, buluşmaları ve örgütsel ilişkileri ortaya çıkarıldı. Özel ekip, finans sağlamak amacıyla nakit para, alışveriş kartları ve hediye çeklerinin dağıtıldığı ve bu dağıtımın ülke genelinde yapıldığı tespitinde bulundu.Örgüt mensuplarına ve yakınlarına nakit paranın kuryeler vasıtasıyla dağıtıldığını belirleyen polis, kuryelerin terör örgütleri PKK ve IŞİD'in kuryeleri gibi hareket ettiklerini ve teslimat yapanlarla alanların birbirlerini tanımadıklarını tespit etti. Dosya kapsamında üç ayrı para teslimatını gizlilik içinde takip eden ekipler, şüphelilerin ayrıca yurt dışına kaçmayı planlayan örgüt mensuplarına ve yakınlarına, kaçarken ihtiyaç duyabilecekleri tokluk ilacı gibi malzemeleri temin ettiklerini, aranan örgüt mensuplarına yer temini sağladıklarını belirledi.Örgütün, güncel finans yapılanmasında genellikle geçmişte FETÖ içinde üst düzey veya mahrem alanda görev almış kişileri tercih ettiği, örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardım ve alışveriş kartlarını teslim eden şüpheliler arasında geçmiş yıllarda örgütün TSK ve emniyet mahrem yapılanmasında görev yapmış mahrem imam, doktor ve "ser doktor" gibi sözde yönetici seviyede bulunan kişiler ile kamudan ihraç bürokratların bulunduğu tespit edildi.
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

FETÖ'nün "güncel finans yapılanması" deşifre oldu: Ankara merkezli 6 ilde operasyon

13:08 12.07.2023
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasının engellenmesine yönelik oluşturulan özel ekip, 15 aylık takip sonucu örgütten kopmaları durdurmak için kuryeler aracılığıyla yapılan nakit ve alışveriş kartı dağıtımını deşifre etti.
Ankara merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 15 Temmuz şehidi polis memuru Varol Tosun'un adı verilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı yakalanırken, 7 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasının faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik özel bir ekip kuruldu. Silahlı terör örgütü mensubu olup hüküm giyerek cezaevinde yatan kişilerin aileleri ile terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlarından işlem görmüş özel sektör çalışanları ve kamu kurumlarından ihraç edilen kişilerin örgütten kopmalarını engellemek ve örgüt mensuplarının faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla finans sağlayan zanlıların tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalar 15 ay sürdü.
Ankara merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 15 Temmuz şehidi polis memuru Varol Tosun'un adı verilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı yakalanırken, 7 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 750 market zincirlere ait alışveriş kartı, 2 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 155 mermi, 24 av fişeği ile 494 bin 500 lira, 29 bin 903 dolar ve 5 bin 520 avro nakit para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen 40 bin satır veri içinden 52 milyon liralık para hareketini inceleyen uzman ekipler, terörizmin finansmanı kapsamındaki para hareketlerini ayıklayıp delillendirirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) temin edilen 1 milyon 700 bin satır HTS verisinin incelenmesi sonucu da hedef şüphelilerin irtibatları, buluşmaları ve örgütsel ilişkileri ortaya çıkarıldı. Özel ekip, finans sağlamak amacıyla nakit para, alışveriş kartları ve hediye çeklerinin dağıtıldığı ve bu dağıtımın ülke genelinde yapıldığı tespitinde bulundu.
Örgüt mensuplarına ve yakınlarına nakit paranın kuryeler vasıtasıyla dağıtıldığını belirleyen polis, kuryelerin terör örgütleri PKK ve IŞİD'in kuryeleri gibi hareket ettiklerini ve teslimat yapanlarla alanların birbirlerini tanımadıklarını tespit etti. Dosya kapsamında üç ayrı para teslimatını gizlilik içinde takip eden ekipler, şüphelilerin ayrıca yurt dışına kaçmayı planlayan örgüt mensuplarına ve yakınlarına, kaçarken ihtiyaç duyabilecekleri tokluk ilacı gibi malzemeleri temin ettiklerini, aranan örgüt mensuplarına yer temini sağladıklarını belirledi.
Örgütün, güncel finans yapılanmasında genellikle geçmişte FETÖ içinde üst düzey veya mahrem alanda görev almış kişileri tercih ettiği, örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardım ve alışveriş kartlarını teslim eden şüpheliler arasında geçmiş yıllarda örgütün TSK ve emniyet mahrem yapılanmasında görev yapmış mahrem imam, doktor ve "ser doktor" gibi sözde yönetici seviyede bulunan kişiler ile kamudan ihraç bürokratların bulunduğu tespit edildi.
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