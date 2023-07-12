https://sputniknews.com.tr/20230712/fenerbahcenin-yeni-transferi-szymanski-turkiyenin-en-buyuk-kulubune-geldim-1073480875.html

Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli kulübün kadrosuna dahil olduğu için olduğunu söyledi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

transfer

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Polonyalı milli futbolcu, imza töreninin ardından sarı-lacivertli kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.Yeni sezon hazırlıklarına bir an önce katılmak istediğini aktaran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçetaraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." şeklinde görüş belirtti.

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2023

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fenerbahçe, transfer