Erbakan'dan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Erdoğan Süzer: Emekliye ‘Bahçeli zammı’ gelebilir
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO'nun gerilimi Karadeniz'e sıçratma planları tehlikeli'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türkiye 5 saatte nasıl ikna oldu?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
20:46
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş: Bazı şirketler miadı dolmuş tavukları marketten toplayıp çamaşır suyu döküyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
‘Suriye hükümeti, Türkiye’nin rahatsız olmasını istemedi’
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri tartışma yarattı
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Döviz kuru ile birlikte KDV artışları tartışılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ek bütçe ne getirir ne götürür?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230712/erbakandan-isvecin-natoya-uyelik-surecine-iliskin-aciklama-1073472316.html
Erbakan'dan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama
Erbakan'dan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin, Batı ile ilişkilerde yeni "hüsran" sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T19:14+0300
2023-07-12T19:14+0300
politika
yeniden refah partisi
fatih erbakan
nato
isveç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072587542_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e84fe35136715fbd64cf0a9eb8334fc7.jpg
Erbakan, yazılı açıklamasında, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün en kısa sürede TBMM'ye götürüleceği yönünde açıklama yapıldığını hatırlatan Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyelik yolunun açılmasının ülke gündeminde de yer bulduğunu kaydetti."İsveç'in, Türkiye'nin bütün ikazlarına, ihtarlarına rağmen kayda değer adım atmaması kamuoyumuzun malumudur" ifadelerini kullanan Erbakan, İsveç'in gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek diğer yetkililer tarafından yapılan uyarıları hiçbir şekilde dikkate almadığını bildirdi.Türkiye'nin bugüne kadar "ABD patronajındaki NATO ve Batı İttifakı" ile girdiği bütün ilişkilerde hayal kırıklığına uğrayarak zararlı çıktığını kaydeden Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin, NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.Erbakan, "Hükümetimizden beklentimiz, Batı ile ilişkilerde yeni hüsran sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230712/isvecin-nato-uyeligi-tbmm-gundemine-ne-zaman-gelecek-1073459692.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072587542_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6dce05ababcf8092c700cca85cb12cd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeniden refah partisi, fatih erbakan, nato, isveç
yeniden refah partisi, fatih erbakan, nato, isveç

Erbakan'dan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama

19:14 12.07.2023
© İHA / FURKAN DUMAN-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© İHA / FURKAN DUMAN-
Abone olTelegram
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin, Batı ile ilişkilerde yeni "hüsran" sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in NATO’ya girişine onay verilmesi kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.
Erbakan, yazılı açıklamasında, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün en kısa sürede TBMM'ye götürüleceği yönünde açıklama yapıldığını hatırlatan Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyelik yolunun açılmasının ülke gündeminde de yer bulduğunu kaydetti.
"İsveç'in, Türkiye'nin bütün ikazlarına, ihtarlarına rağmen kayda değer adım atmaması kamuoyumuzun malumudur" ifadelerini kullanan Erbakan, İsveç'in gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek diğer yetkililer tarafından yapılan uyarıları hiçbir şekilde dikkate almadığını bildirdi.
Türkiye'nin bugüne kadar "ABD patronajındaki NATO ve Batı İttifakı" ile girdiği bütün ilişkilerde hayal kırıklığına uğrayarak zararlı çıktığını kaydeden Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin, NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.
Erbakan, "Hükümetimizden beklentimiz, Batı ile ilişkilerde yeni hüsran sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
TÜRKİYE
İsveç'in NATO üyeliği TBMM gündemine ne zaman gelecek?
13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала