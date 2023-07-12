https://sputniknews.com.tr/20230712/erbakandan-isvecin-natoya-uyelik-surecine-iliskin-aciklama-1073472316.html

Erbakan'dan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama

Erbakan'dan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin, Batı ile ilişkilerde yeni "hüsran" sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T19:14+0300

2023-07-12T19:14+0300

2023-07-12T19:14+0300

politika

yeniden refah partisi

fatih erbakan

nato

isveç

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Erbakan, yazılı açıklamasında, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün en kısa sürede TBMM'ye götürüleceği yönünde açıklama yapıldığını hatırlatan Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyelik yolunun açılmasının ülke gündeminde de yer bulduğunu kaydetti."İsveç'in, Türkiye'nin bütün ikazlarına, ihtarlarına rağmen kayda değer adım atmaması kamuoyumuzun malumudur" ifadelerini kullanan Erbakan, İsveç'in gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek diğer yetkililer tarafından yapılan uyarıları hiçbir şekilde dikkate almadığını bildirdi.Türkiye'nin bugüne kadar "ABD patronajındaki NATO ve Batı İttifakı" ile girdiği bütün ilişkilerde hayal kırıklığına uğrayarak zararlı çıktığını kaydeden Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin, NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.Erbakan, "Hükümetimizden beklentimiz, Batı ile ilişkilerde yeni hüsran sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230712/isvecin-nato-uyeligi-tbmm-gundemine-ne-zaman-gelecek-1073459692.html

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