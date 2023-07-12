https://sputniknews.com.tr/20230712/duda-nato-gerektiginde-polonyaya-100-bin-asker-gondermeye-yonelik-plani-kabul-etti-1073473760.html

Duda: NATO, gerektiğinde Polonya'ya 100 bin asker göndermeye yönelik planı kabul etti

Duda: NATO, gerektiğinde Polonya'ya 100 bin asker göndermeye yönelik planı kabul etti

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, NATO ülkelerinin gerekli görülmesi halinde Polonya'ya 100 bin asker intikal ettirilmesini öngören planı kabul ettiğini belirtti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T19:32+0300

2023-07-12T19:32+0300

2023-07-12T19:41+0300

dünya

andrzej duda

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nato

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Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO üyelerinin gerektiğinde Polonya'ya asker gönderilmesini öngören planı onayladığını duyurdu.Planın içeriğine dair bilgi veren Duda, "Eğer bir saldırı olursa, acil savunma için topraklarımıza artı-eksi bin NATO askeri gönderilebilecek" dedi.Duda, bu maddelerin NATO'nun savunma planları kapsamında üyeler tarafından onaylandığını kaydetti.Şu anda Polonya topraklarında yaklaşık 10 bin NATO askeri görev yapıyor. Bunların büyük bölümü ABD'li askerlerden oluşuyor. Polonya'da NATO'ya ait silah depoları da bulunuyor.'Ukrayna'yı NATO'ya almıyorlar, zira asker göndermek istemiyorlar'Duda, NATO ülkelerinin Ukrayna'nın İttifak'a üyeliğine neden karşı çıktığı hakkında da konuştu.NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermek istemediği için Kiev'in üyeliğine sıcak bakılmadığını anlatan Duda, "NATO'ya üye olan Ukrayna, İttifak ülkelerinden derhal asker göndermelerini isteyecektir. Ukrayna, tam üye olarak kabul edildiği gün veya ertesi gün 5. maddenin uygulanmasını talep edecektir. Bu durumda birlik gerekeni yaptığında, İttifak'ın diğer tüm ülkeleri gibi biz de askerlerimizi cepheye göndermek zorunda kalırdık. Ben cumhurbaşkanı olarak böyle bir karar almak istemezdim" ifadelerini kullandı.

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andrzej duda, polonya, nato, asker