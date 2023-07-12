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İstanbul'da dondurucuda cansız beden bulundu
İstanbul'da dondurucuda cansız beden bulundu
İstanbul Bayrampaşa'da bir evde dondurucu içerisinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul
bayrampaşa
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İstanbul Bayrampaşa’da dondurucuda parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis çok yönlü soruşturma başlattı.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, sabah saatlerinde polise bir ihbar geldi.Gelen ihbarda, eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde bir ceset olduğu bildirildi. Polis ekipleri hızla olay yerine gittiOlay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı.Dondurucunun bulunduğu ev kime ait tüm bilgiler elde edildi. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu.Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
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istanbul, bayrampaşa, ceset
istanbul, bayrampaşa, ceset

İstanbul'da dondurucuda cansız beden bulundu

15:23 12.07.2023 (güncellendi: 15:30 12.07.2023)
© İHAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© İHA
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İstanbul Bayrampaşa'da bir evde dondurucu içerisinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.
İstanbul Bayrampaşa’da dondurucuda parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis çok yönlü soruşturma başlattı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, sabah saatlerinde polise bir ihbar geldi.
Gelen ihbarda, eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde bir ceset olduğu bildirildi. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti
Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı.
Dondurucunun bulunduğu ev kime ait tüm bilgiler elde edildi. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu.
Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
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