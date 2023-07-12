https://sputniknews.com.tr/20230712/dondurucu-ceset-1073465119.html

İstanbul'da dondurucuda cansız beden bulundu

İstanbul'da dondurucuda cansız beden bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da bir evde dondurucu içerisinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T15:23+0300

2023-07-12T15:23+0300

2023-07-12T15:30+0300

yaşam

istanbul

bayrampaşa

ceset

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072120237_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_d068bb503fdbc28c3027275ced05bf49.jpg

İstanbul Bayrampaşa’da dondurucuda parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis çok yönlü soruşturma başlattı.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, sabah saatlerinde polise bir ihbar geldi.Gelen ihbarda, eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde bir ceset olduğu bildirildi. Polis ekipleri hızla olay yerine gittiOlay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı.Dondurucunun bulunduğu ev kime ait tüm bilgiler elde edildi. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu.Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

istanbul

bayrampaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, bayrampaşa, ceset