https://sputniknews.com.tr/20230712/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073449865.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26.1150 liradan, euro 28.7870 liradan güne başladı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T09:31+0300
2023-07-12T09:31+0300
2023-07-12T09:41+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
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Serbest piyasada 26.1130 liradan alınan dolar, 26.1150 liradan satılıyor. 28.7850 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7870 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26.1090 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.6780 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?12 Temmuz 2023 sabahında ons altın 1937 dolar seviyesinde yer alırken, dün zirvesini yenileyen gram altın 1625 liradan satılıyor.Çeyrek altın 2 bin 685 liraYarım altın 5 bin 370 liraCumhuriyet altını 10 bin 692 liraGremse altın 26 bin 702 liradan satılıyor.Brent petrol varil fiyatıBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79.31 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/motorine-buyuk-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1073448620.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl
Dolar ve euro'da son durum ne?
09:31 12.07.2023 (güncellendi: 09:41 12.07.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 26.1150 liradan, euro 28.7870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26.1130 liradan alınan dolar, 26.1150 liradan satılıyor. 28.7850 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7870 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26.1090 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.6780 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
12 Temmuz 2023 sabahında ons altın 1937 dolar seviyesinde yer alırken, dün zirvesini yenileyen gram altın 1625 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 2 bin 685 lira
Yarım altın 5 bin 370 lira
Cumhuriyet altını 10 bin 692 lira
Gremse altın 26 bin 702 liradan satılıyor.
Brent petrol varil fiyatı
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79.31 dolardan işlem görüyor.