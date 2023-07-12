https://sputniknews.com.tr/20230712/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073449865.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26.1150 liradan, euro 28.7870 liradan güne başladı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T09:31+0300

2023-07-12T09:31+0300

2023-07-12T09:41+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

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Serbest piyasada 26.1130 liradan alınan dolar, 26.1150 liradan satılıyor. 28.7850 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7870 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26.1090 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.6780 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?12 Temmuz 2023 sabahında ons altın 1937 dolar seviyesinde yer alırken, dün zirvesini yenileyen gram altın 1625 liradan satılıyor.Çeyrek altın 2 bin 685 liraYarım altın 5 bin 370 liraCumhuriyet altını 10 bin 692 liraGremse altın 26 bin 702 liradan satılıyor.Brent petrol varil fiyatıBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79.31 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230712/motorine-buyuk-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1073448620.html

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