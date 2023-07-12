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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230712/nato-zirvesinde-ikinci-gun-erdoganin-diplomasi-trafigi-suruyor-1073454740.html
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recep tayyip erdoğan, nato
recep tayyip erdoğan, nato

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı

21:18 12.07.2023
© AA / Aytaç ÜnalCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AA / Aytaç Ünal
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:
"Bugün başarıyla tamamladığımız Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
DÜNYA
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
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