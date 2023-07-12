https://sputniknews.com.tr/20230712/cumhurbaskani-erdogan-litvanyada-resmi-aksam-yemegine-katildi-1073442711.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Litvanya'da resmi akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Litvanya'da resmi akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T00:15+0300

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dünya

nato

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lider

avrupa

vilnius

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NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.Nauseda ve eşi konuklarını kapıda karşılarken, aynı saatte NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları da ayrıca düzenlenen akşam yemeği için toplandı.

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