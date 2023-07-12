https://sputniknews.com.tr/20230712/cumhurbaskani-erdogan-litvanyada-resmi-aksam-yemegine-katildi-1073442711.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Litvanya'da resmi akşam yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Litvanya'da resmi akşam yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T00:15+0300
2023-07-12T00:15+0300
2023-07-12T00:15+0300
dünya
nato
nato zirvesi
lider
avrupa
vilnius
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NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.Nauseda ve eşi konuklarını kapıda karşılarken, aynı saatte NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları da ayrıca düzenlenen akşam yemeği için toplandı.
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nato, nato zirvesi, lider, avrupa, vilnius
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Litvanya'da resmi akşam yemeğine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı.
NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.
Nauseda ve eşi konuklarını kapıda karşılarken, aynı saatte NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları da ayrıca düzenlenen akşam yemeği için toplandı.