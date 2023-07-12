https://sputniknews.com.tr/20230712/cinden-natoya-cagri-temelsiz-suclamalara-son-verin--1073451285.html

Çin'den NATO'ya çağrı: Temelsiz suçlamalara son verin

Çin'den NATO'ya çağrı: Temelsiz suçlamalara son verin

Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'yu 'Pekin'e yönelik temelsiz suçlamalarına son vermeye' çağırdı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T10:24+0300

2023-07-12T10:24+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, 'Çin'in politikalarını güvenliğine ve çıkarlarına bir meydan okuma olarak gördüğünü' açıklaması üzerine NATO'yu Pekin'e yönelik temelsiz suçlamaları durdurmaya çağırdı.Wang, "NATO'yu Çin'e yönelik asılsız suçlamaları ve kışkırtıcı açıklamaları durdurmaya, Soğuk Savaş zihniyetinin hatalı konseptini ve mutlak güvenlik arayışındaki yaklaşımını terk etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Wang ayrıca, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin askeri ittifakların üzerinde ve NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerden farklı olduğunu söyledi:"Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler, çatışmama ve üçüncü taraflara karşı hedef almama ilkelerine dayanmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş'ın askeri-politik ittifak modelini aşarak büyük güçler arasındaki ilişkilerin bir modeli haline geldi."

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