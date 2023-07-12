https://sputniknews.com.tr/20230712/bursada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073446372.html

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangınını çıkardığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T03:42+0300

2023-07-12T03:42+0300

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türkiye

bursa

orman yangını

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Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü 35 yaşındaki A.Ö'yü gözaltına alındı.Şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

türkiye

bursa

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bursa, orman yangını