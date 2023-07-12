https://sputniknews.com.tr/20230712/bursada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073446372.html
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangınını çıkardığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T03:42+0300
2023-07-12T03:42+0300
2023-07-12T03:42+0300
türkiye
bursa
orman yangını
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Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü 35 yaşındaki A.Ö'yü gözaltına alındı.Şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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bursa, orman yangını
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangınını çıkardığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü 35 yaşındaki A.Ö'yü gözaltına alındı.
Şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.