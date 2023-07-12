'Bayağı' ahtapotları: Yumurtadan çıkan yavrularıyla hayatı sona eriyor, bir kez yumurtlayabiliyor

© AA Ahtapotların, büyüklüklerine göre yaklaşık 80 bin ila 150 bin yumurta bıraktığını anlatan Salman, bunlardan ancak yüzde 2`lik kısmının yaşam şansının olduğunu dile getirdi. Dalış eğitmeni Hamdullah Aras ise sürekli dalış yaptıkları için ahtapotların davranışlarını gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade etti. Ahtapotların her yıl su sıcaklıklarına göre hareket ederek kovuklarını hazırladıklarını ve yumurta bıraktıklarını anlatan Aras, "Ahtapotlar hassas ve ürkek canlılar. Özellikle yumurtadayken. Kendisini yumurtalarını savunmak için hayatta tutuyor. Yumurtaları çıktıktan sonra da ölüyor. Bu nedenle daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.