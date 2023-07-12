https://sputniknews.com.tr/20230712/balikesirde-41-buyuklugunde-deprem-1073477207.html
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Susurluk ilçesi merkezinde saat 20.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T20:49+0300
2023-07-12T20:49+0300
2023-07-12T20:50+0300
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Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
20:49 12.07.2023 (güncellendi: 20:50 12.07.2023) Abone ol
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Balıkesir'in Susurluk ilçesi merkezinde saat 20.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.