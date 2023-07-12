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https://sputniknews.com.tr/20230712/bakan-yerlikaya-9-ildeki-sel-felaketinin-bilancosunu-acikladi-3-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1073480354.html
Bakan Yerlikaya 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı: '3 vatandaşımız hayatını kaybetti'
Bakan Yerlikaya 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı: '3 vatandaşımız hayatını kaybetti'
Zonguldak ve 8 ilde meydana gelen sel felaketinin bilançosunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:34+0300
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sel felaketi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak ziyareti sonrası Valilik binasında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 9 ilde yaşanan sel felaketinin bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Aşırı yağışların ardından 9 ilde 5 bin 986 ihbar alındığını ve ekiplerin AFAD koordinasyonunda ivedilikle müdahale ettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, yağışlar sonrası mahsur kalan 23 kişinin helikopterlerle, 608 kişinin ise bot ve iş makineleri ile kurtarıldığını açıkladı. Sel felaketi sonrasında toplam 6 bin 611 personel, iki helikopter, 578 çeşitli türde iş makinesinin görevlendirildiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:'60 yerleşim yerine içme suyu verilmeye başlandı'Yağışlar sonrasında toplam 210 yolun kapandığını ve bugün itibariyle tüm yolların yeniden trafiğe açıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Meydana gelen aşırı yağışlar sonrasında toplam 210 yol kapandı. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonrasında hamdolsun ki tüm yollarımız bugün itibariyle artık trafiğe açıldı. İl ilçe ve köylerde ise toplam 625 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Yine yapılan çalışmalar sonrasında tüm yerleşim yerlerine artık elektrik verilebiliyor. 165 yerleşim yerinde içme suyu kesintisi meydana geldi. Yine arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle 60 yerleşim yerine içme suyu verilmeye başlandı. Yine çalışmalar devam ediyor. Yine yakın zamanda da 105'inde su verilmeye başlanacak" diye konuştu.'Samsun'da 1, Zonguldak'ta 1, Giresun'da 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti'Zonguldak'ta sel felaketi dolayısıyla 45 kişinin kurtarıldığını ancak 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Ali Yerlikaya şunları söyledi:'9 ile toplam 360 milyon 700 bin liralık acil yardım ödeneği gönderdik'Bartın ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 9 ilde toplam 360 bin 700 liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini söyleyen Bakan Ali Yerlikaya, ön zarar tespitlerinin bugün itibariyle tamamlandığını da aktardı. Yerlikaya, "Dün AFAD Acil yardım ödeneğinden az önce Zonguldak ile olan kısmını söyledim. Bartın, Ordu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kastamonu, Giresun, Samsun ve Karabük bunlara da acil yardım ödeneği gönderdik. Hepsinin toplam rakamı 360 milyon 700 bin liralık ödenek gönderdik. Selden zarar gören illerimizdeki hasar ve zarar tespitlerine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız AFAD bünyesinde işyeri zararları ile ilgili beyana dayalı ön zarar tespit çalışmalarını bugün itibariyle tamamladı. Şimdi yapacağımız bu işyeri zarar ön zarar tespitini yapan komisyonlarımız dosyalarını detaylı bir şekilde inceleyecekler. İnceleme tamamlandıktan sonra işyeri sahiplerine bizim ne kadar destek ödemesi yapacağımız netleşecek ve hesaplarına bu paraları yatıracağız. Devletimizin desteği Allah'ın izniyle her daim devam edecek" şeklinde konuştu.
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ali yerlikaya, sel, sel felaketi, karadeniz
ali yerlikaya, sel, sel felaketi, karadeniz

Bakan Yerlikaya 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı: '3 vatandaşımız hayatını kaybetti'

22:34 12.07.2023 (güncellendi: 22:35 12.07.2023)
© İHAOrdu sel
Ordu sel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© İHA
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Zonguldak ve 8 ilde meydana gelen sel felaketinin bilançosunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak ziyareti sonrası Valilik binasında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 9 ilde yaşanan sel felaketinin bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Aşırı yağışların ardından 9 ilde 5 bin 986 ihbar alındığını ve ekiplerin AFAD koordinasyonunda ivedilikle müdahale ettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, yağışlar sonrası mahsur kalan 23 kişinin helikopterlerle, 608 kişinin ise bot ve iş makineleri ile kurtarıldığını açıkladı.
Sel felaketi sonrasında toplam 6 bin 611 personel, iki helikopter, 578 çeşitli türde iş makinesinin görevlendirildiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"En son iki gün önce Bartın ve Zonguldak'ta incelemelerde bulunmuştuk. Bugün tekrar Zonguldak'tayız. Valimiz, milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, AFAD, emniyet, jandarma, DSİ, İlbank, Karayolları ile velhasıl tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerimizle gün boyu gezdik ve değerlendirme toplantımızı yaptık. Ana gündem maddemiz, aşırı yağışlardan etkilenen yerleşim yerlerimizdeki hasar ve zarar tespitleriydi. 7 Temmuz Cuma günü başlayan ve hafta sonu devam eden aşırı yağışlar sonrasında uyarı verilen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Giresun, Kastamonu, Bolu, Samsun, Karabük, Artvin illerimizde toplam 5 bin 986 ihbar alındı. Tüm ihbarlara ekiplerimiz AFAD koordinasyonunda ivedilikle müdahale edildi. Aşırı yağışlardan değerli arkadaşlar 10 ilimiz, 82 ilçemiz, bin 353 köy ve mahallemiz maalesef etkilendi. Yaşanan sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi gibi olaylardan Bartın, Ordu ve Zonguldak illerimizin merkez ilçe ve köylerinin pek çoğu olumsuz etkilendi. Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Karabük ve Samsun illerimizde ise muhtelif yerleşim birimleri etkilendi. Yaşadığımız sel felaketinde AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarımız ile STK'lardan toplamda 6 bin 611 bir personel ama bir parantez açıyoruz, bin 390'ı jandarma ve bin 861'i polis. Bu toplam 6 bin 611 personelimizin. İki helikopter, 578 çeşitli türde iş makinesi hem görevlendirildi. Hem çalıştırıldı. Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 608 vatandaşımız bot ve iş makineleri ile kurtarıldı."


'60 yerleşim yerine içme suyu verilmeye başlandı'

Yağışlar sonrasında toplam 210 yolun kapandığını ve bugün itibariyle tüm yolların yeniden trafiğe açıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Meydana gelen aşırı yağışlar sonrasında toplam 210 yol kapandı. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonrasında hamdolsun ki tüm yollarımız bugün itibariyle artık trafiğe açıldı. İl ilçe ve köylerde ise toplam 625 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Yine yapılan çalışmalar sonrasında tüm yerleşim yerlerine artık elektrik verilebiliyor. 165 yerleşim yerinde içme suyu kesintisi meydana geldi. Yine arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle 60 yerleşim yerine içme suyu verilmeye başlandı. Yine çalışmalar devam ediyor. Yine yakın zamanda da 105'inde su verilmeye başlanacak" diye konuştu.

'Samsun'da 1, Zonguldak'ta 1, Giresun'da 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti'

Zonguldak'ta sel felaketi dolayısıyla 45 kişinin kurtarıldığını ancak 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Ali Yerlikaya şunları söyledi:
"Aşırı yağışlar sonucunda Samsun'da 1, Zonguldak'ta 1, Giresun'da 1 olmak üzere maalesef üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Zonguldak'ta 7 Temmuz Cuma günü turuncu uyarı verilmişti. Başta Valiliğimiz olmak üzere AFAD, tüm kurum ve kuruluşlarımız, Zonguldak Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, belde belediyelerimiz bu uyarının ne anlama geldiğini iyi bildikleri için vatandaşlarımızı çeşitli yöntemlerle medyadan, sosyal medyadan, SMS'den uyardılar. Zonguldak'ta metrekareye en yüksek tespit edilen yağış miktarı 236. Aşırı yağışlardan 236 kilogram yağış alan yerimiz de var. 200, 201, 180, 150 kilogram yağış alan yerimiz de var. İşte içinde bulunduğumuz bu güzel şehrimizde aşırı yağışlardan 915 konut, bin 317 işyeri etkilendi. Konut ve işyerlerindeki temizlik çalışmalarımız sabah saat 9.30'dan beri Valim, Milletvekillerimizle birlikte geziyoruz. Gördük hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hemen hemen temizlik çalışmalarımızın hamdolsun tamamlanmak üzere olduğunu gördük. İlimizde yine AFAD koordinasyonunda bin 117 personel, 349 araç ve 5 bot görev yaptı. 30 olaya müdahale edildi. Zonguldak'ta hamdolsun 45 vatandaşımız kurtarıldı. Zonguldak ilimize ilk etapta İçişleri Bakanlığı olarak 93 milyon lira can suyu ödeneği gönderildi. Valiliğimize ve Belediyelerimize gönderdik."

'9 ile toplam 360 milyon 700 bin liralık acil yardım ödeneği gönderdik'

Bartın ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 9 ilde toplam 360 bin 700 liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini söyleyen Bakan Ali Yerlikaya, ön zarar tespitlerinin bugün itibariyle tamamlandığını da aktardı.
Yerlikaya, "Dün AFAD Acil yardım ödeneğinden az önce Zonguldak ile olan kısmını söyledim. Bartın, Ordu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kastamonu, Giresun, Samsun ve Karabük bunlara da acil yardım ödeneği gönderdik. Hepsinin toplam rakamı 360 milyon 700 bin liralık ödenek gönderdik. Selden zarar gören illerimizdeki hasar ve zarar tespitlerine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız AFAD bünyesinde işyeri zararları ile ilgili beyana dayalı ön zarar tespit çalışmalarını bugün itibariyle tamamladı. Şimdi yapacağımız bu işyeri zarar ön zarar tespitini yapan komisyonlarımız dosyalarını detaylı bir şekilde inceleyecekler. İnceleme tamamlandıktan sonra işyeri sahiplerine bizim ne kadar destek ödemesi yapacağımız netleşecek ve hesaplarına bu paraları yatıracağız. Devletimizin desteği Allah'ın izniyle her daim devam edecek" şeklinde konuştu.
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