https://sputniknews.com.tr/20230712/bakan-yerlikaya-9-ildeki-sel-felaketinin-bilancosunu-acikladi-3-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1073480354.html

Bakan Yerlikaya 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı: '3 vatandaşımız hayatını kaybetti'

Bakan Yerlikaya 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı: '3 vatandaşımız hayatını kaybetti'

Zonguldak ve 8 ilde meydana gelen sel felaketinin bilançosunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T22:34+0300

2023-07-12T22:34+0300

2023-07-12T22:35+0300

türkiye

ali yerlikaya

sel

sel felaketi

karadeniz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak ziyareti sonrası Valilik binasında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 9 ilde yaşanan sel felaketinin bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Aşırı yağışların ardından 9 ilde 5 bin 986 ihbar alındığını ve ekiplerin AFAD koordinasyonunda ivedilikle müdahale ettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, yağışlar sonrası mahsur kalan 23 kişinin helikopterlerle, 608 kişinin ise bot ve iş makineleri ile kurtarıldığını açıkladı. Sel felaketi sonrasında toplam 6 bin 611 personel, iki helikopter, 578 çeşitli türde iş makinesinin görevlendirildiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:'60 yerleşim yerine içme suyu verilmeye başlandı'Yağışlar sonrasında toplam 210 yolun kapandığını ve bugün itibariyle tüm yolların yeniden trafiğe açıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Meydana gelen aşırı yağışlar sonrasında toplam 210 yol kapandı. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonrasında hamdolsun ki tüm yollarımız bugün itibariyle artık trafiğe açıldı. İl ilçe ve köylerde ise toplam 625 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Yine yapılan çalışmalar sonrasında tüm yerleşim yerlerine artık elektrik verilebiliyor. 165 yerleşim yerinde içme suyu kesintisi meydana geldi. Yine arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle 60 yerleşim yerine içme suyu verilmeye başlandı. Yine çalışmalar devam ediyor. Yine yakın zamanda da 105'inde su verilmeye başlanacak" diye konuştu.'Samsun'da 1, Zonguldak'ta 1, Giresun'da 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti'Zonguldak'ta sel felaketi dolayısıyla 45 kişinin kurtarıldığını ancak 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Ali Yerlikaya şunları söyledi:'9 ile toplam 360 milyon 700 bin liralık acil yardım ödeneği gönderdik'Bartın ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 9 ilde toplam 360 bin 700 liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini söyleyen Bakan Ali Yerlikaya, ön zarar tespitlerinin bugün itibariyle tamamlandığını da aktardı. Yerlikaya, "Dün AFAD Acil yardım ödeneğinden az önce Zonguldak ile olan kısmını söyledim. Bartın, Ordu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kastamonu, Giresun, Samsun ve Karabük bunlara da acil yardım ödeneği gönderdik. Hepsinin toplam rakamı 360 milyon 700 bin liralık ödenek gönderdik. Selden zarar gören illerimizdeki hasar ve zarar tespitlerine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız AFAD bünyesinde işyeri zararları ile ilgili beyana dayalı ön zarar tespit çalışmalarını bugün itibariyle tamamladı. Şimdi yapacağımız bu işyeri zarar ön zarar tespitini yapan komisyonlarımız dosyalarını detaylı bir şekilde inceleyecekler. İnceleme tamamlandıktan sonra işyeri sahiplerine bizim ne kadar destek ödemesi yapacağımız netleşecek ve hesaplarına bu paraları yatıracağız. Devletimizin desteği Allah'ın izniyle her daim devam edecek" şeklinde konuştu.

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