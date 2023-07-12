https://sputniknews.com.tr/20230712/aym-7-siyasi-partiye-ait-mali-denetim-kararlarini-acikladi-1073452201.html
AYM, 7 siyasi partiye ait mali denetim kararlarını açıkladı
AYM, 7 siyasi partiye ait mali denetim kararlarını açıkladı
Anayasa Mahkemesi'nin 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T11:00+0300
2023-07-12T11:00+0300
2023-07-12T11:00+0300
türkiye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
resmi gazete
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AYM'nin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararlarını Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararlara göre, Genç Anadolu Partisi'nin 2016 ile 2017, Türkiye İşçi Partisi, Komünist Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.Yüksek Mahkemece, bu partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.
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aym, anayasa mahkemesi (aym), resmi gazete
aym, anayasa mahkemesi (aym), resmi gazete
AYM, 7 siyasi partiye ait mali denetim kararlarını açıkladı
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Anayasa Mahkemesi'nin 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AYM'nin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararlarını Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararlara göre, Genç Anadolu Partisi'nin 2016 ile 2017, Türkiye İşçi Partisi, Komünist Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.
Yüksek Mahkemece, bu partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.