https://sputniknews.com.tr/20230712/aym-7-siyasi-partiye-ait-mali-denetim-kararlarini-acikladi-1073452201.html

AYM, 7 siyasi partiye ait mali denetim kararlarını açıkladı

AYM, 7 siyasi partiye ait mali denetim kararlarını açıkladı

Anayasa Mahkemesi'nin 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T11:00+0300

2023-07-12T11:00+0300

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türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

resmi gazete

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AYM'nin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararlarını Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararlara göre, Genç Anadolu Partisi'nin 2016 ile 2017, Türkiye İşçi Partisi, Komünist Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.Yüksek Mahkemece, bu partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

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