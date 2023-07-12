https://sputniknews.com.tr/20230712/asgari-ucretin-dort-ayda-bir-belirlenmesi-icin-chpden-kanun-teklifi-1073479097.html

CHP'den 'asgari ücret dört ayda bir belirlensin' önerisi

CHP'den 'asgari ücret dört ayda bir belirlensin' önerisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretin dört ayda bir belirlenmesi gerektiğini söyledi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T21:55+0300

2023-07-12T21:55+0300

2023-07-12T21:56+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

asgari ücret

ömer fethi gürer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103262/91/1032629109_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_12d9b122ec65ca4c070abda571f2e89c.jpg

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün artarak devam ettiğini, uzun süredir ekonomik anlamda yaşanan buhranın sosyal ve ekonomik dengeler üzerinde birçok olumsuz etkileri olduğunu savundu.Ekonomik krizin özellikle dar gelirlilerin yaşamının daralmasına, yoksulluğun da giderek artmasına neden olduğunu ifade eden Gürer, bundan en çok etkilenen kesiminin asgari ücretle çalışanlar olduğunun altını çizdi. Yapılan düzenlemelere rağmen asgari ücretin "cebe girmeden eridiğini" söyleyen Gürer, "Ekonomik kriz nedeniyle enflasyonun yükselmesi, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını artırırken satın alma gücünün azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin enflasyon karşısında korunması gerekir. Bunun için de asgari ücretin dört ayda bir belirlenmesi ve enflasyona karşı asgari ücret alanların korunmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili bir kanun teklifi verdim" diye konuştu.Gürer ayrıca binlerce kişinin lise ve üniversite öğrenciliği dönemlerinde yaptıkları stajları boyunca yatırılan sigorta primlerinin emeklilikte dikkate alınmadığı için mağduriyet yaşandığına dikkati çekerek, 18 yaşından önce staj yapan ya da çırak olarak işe başlayanların, işe başladıkları günün emeklilikte esas alınması için kanun teklifi verdiğini de kaydetti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), asgari ücret, ömer fethi gürer