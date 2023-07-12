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https://sputniknews.com.tr/20230712/ak-partiden-emekli-maasina-yeni-zam-sinyali-1073448313.html
AK Parti'den emekli maaşına yeni zam sinyali
AK Parti'den emekli maaşına yeni zam sinyali
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir canlı yayında emekli maaşına seyyanen zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güler, "Oransal manada... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T07:30+0300
2023-07-12T07:32+0300
ekonomi
ak parti
emekli
emekli maaşı
devlet bahçeli
abdullah güler
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk yayınına katılarak gündemi değerlendirdi. TBMM Genel Kurulu gündemine gelen memur ve emekli zammına ilişkin torba yasa teklifine ilişkin konuşan Güler, "Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır" dedi.'Yüzde 25 zam uygulanması noktasında karar oluştu'Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:17 maddeden oluşuyor mevcut kanun teklifimiz. 2 tane de geçici maddemiz var. Toplam 31 maddeyi inşallah Meclisimizin genel kurul gündemine almak üzere, muhalefette de uzlaşı takvimi içerisinde tamamlayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz.17 madde ile beraber 31 maddeye çıktı. Burada basın toplantısında ben milli dayanışma paketi olarak değerlendirmiştir. En düşük memur aylığının 22 bin 10 liraya çıkarılmasıyla ilgili teklifti. Depremde yaklaşık 100 bin kilometre karelik alandan bahsediyoruz. Yeniden imar, planlanması, altyapı ve üstyapıların ortaya çıkarılması ve buna harcanacak giderler. Memur maaşlarına zam yaparken aynı zamanda gelir kaynağının oluşturulması gerekiyor. Aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin getirdiği hasarların telafisi için gelir kalemleri oluşturmamız gerekiyor. Bu giderlerin karşılanacağı bütçe kaleminde o gelirin oluşturulacağı sistemi inşa etmesi gerekiyor. Memur emeklilerimizin refah payı, enflasyon farkı. Aynı zamanda SSK ve Bağ-kur emeklilerine ödenecek oranları açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı oldu. Çalışma Bakanımız, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın çalışması oldu. Yüzde 25 zam uygulanması noktasında karar oluştu. Mevcut önergemizi verdik ve maddeleşti. Memur emeklilerimize yaklaşık yüzde 25'e çıktık. SSK ve Bağ-kur için de öyle aynı zamanda.Emekli maaşına zam açıklamasıBize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber. Bizim halihazırda ek bütçemiz vardı. Ek bütçe bugün kabul edildi. Orada yaklaşık 500 milyar TL'ye yakın harcamanın AFAD başkanlığımıza verildiğini görüyoruz. Yaklaşık 300 milyar TL'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiğini görüyoruz. Elbette bu manada bu gayreti ve çabayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir.Bahçeli ne söylemişti?MHP lideri Devlet Bahçeli dün grup toplantısında, "Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/bahceliden-emekli-maaslarina-zam-cagrisi--yuzde-25lik-maas-artisi-makul-ve-yeterli-bulunmamistir-1073405693.html
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AK Parti'den emekli maaşına yeni zam sinyali

07:30 12.07.2023 (güncellendi: 07:32 12.07.2023)
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir canlı yayında emekli maaşına seyyanen zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güler, "Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk yayınına katılarak gündemi değerlendirdi. TBMM Genel Kurulu gündemine gelen memur ve emekli zammına ilişkin torba yasa teklifine ilişkin konuşan Güler, "Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır" dedi.

'Yüzde 25 zam uygulanması noktasında karar oluştu'

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
17 maddeden oluşuyor mevcut kanun teklifimiz. 2 tane de geçici maddemiz var. Toplam 31 maddeyi inşallah Meclisimizin genel kurul gündemine almak üzere, muhalefette de uzlaşı takvimi içerisinde tamamlayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz.17 madde ile beraber 31 maddeye çıktı. Burada basın toplantısında ben milli dayanışma paketi olarak değerlendirmiştir. En düşük memur aylığının 22 bin 10 liraya çıkarılmasıyla ilgili teklifti. Depremde yaklaşık 100 bin kilometre karelik alandan bahsediyoruz. Yeniden imar, planlanması, altyapı ve üstyapıların ortaya çıkarılması ve buna harcanacak giderler. Memur maaşlarına zam yaparken aynı zamanda gelir kaynağının oluşturulması gerekiyor. Aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin getirdiği hasarların telafisi için gelir kalemleri oluşturmamız gerekiyor. Bu giderlerin karşılanacağı bütçe kaleminde o gelirin oluşturulacağı sistemi inşa etmesi gerekiyor. Memur emeklilerimizin refah payı, enflasyon farkı. Aynı zamanda SSK ve Bağ-kur emeklilerine ödenecek oranları açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı oldu. Çalışma Bakanımız, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın çalışması oldu. Yüzde 25 zam uygulanması noktasında karar oluştu. Mevcut önergemizi verdik ve maddeleşti. Memur emeklilerimize yaklaşık yüzde 25'e çıktık. SSK ve Bağ-kur için de öyle aynı zamanda.

Emekli maaşına zam açıklaması

Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber. Bizim halihazırda ek bütçemiz vardı. Ek bütçe bugün kabul edildi. Orada yaklaşık 500 milyar TL'ye yakın harcamanın AFAD başkanlığımıza verildiğini görüyoruz. Yaklaşık 300 milyar TL'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiğini görüyoruz. Elbette bu manada bu gayreti ve çabayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir.

Bahçeli ne söylemişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli dün grup toplantısında, "Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
POLİTİKA
Bahçeli'den emekli maaşları için 'seyyanen zam' çağrısı: Yüzde 25'lik artış yeterli bulunmamıştır
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