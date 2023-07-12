https://sputniknews.com.tr/20230712/adanadaki-orman-yangininda-sabotaj-iddiasi-1073476681.html
Adana’daki orman yangınında sabotaj iddiası
Adana’daki orman yangınında sabotaj iddiası
Adana’da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili köy halkından sabotaj iddiası dile getirildi. Tarla sahiplerinden Hüseyin Zeytin, ”Husumetli olduğumuz kişi... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T20:40+0300
2023-07-12T20:40+0300
2023-07-12T20:40+0300
türkiye
adana
sarıçam
yangın
orman yangını
orman
sabotaj
sabotaj
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İlçeye bağlı Kılbaşorta Mahallesi’nde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken tarla sahiplerinden 53 yaşındaki Hüseyin Zeytin sabotaj iddiasında bulundu. Babasına ait günebakan tarlası olduğunu belirleten Zeytin, husumetli olduğu C.K., H.A,A.T. ve E.Ç. tarafından tarlalarının yakılmaya çalışırken ormanlık alana yangının sıçradığını öne sürdü. 'Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı'Zeytin, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230712/adanada-orman-yangini-cikti-1073471512.html
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adana, sarıçam, yangın, orman yangını, orman, sabotaj, sabotaj
Adana’daki orman yangınında sabotaj iddiası
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Adana’da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili köy halkından sabotaj iddiası dile getirildi. Tarla sahiplerinden Hüseyin Zeytin, ”Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı, yangın bütün ormana yayıldı” dedi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İlçeye bağlı Kılbaşorta Mahallesi’nde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken tarla sahiplerinden 53 yaşındaki Hüseyin Zeytin sabotaj iddiasında bulundu.
Babasına ait günebakan tarlası olduğunu belirleten Zeytin, husumetli olduğu C.K., H.A,A.T. ve E.Ç. tarafından tarlalarının yakılmaya çalışırken ormanlık alana yangının sıçradığını öne sürdü.
'Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı'
”Şu anda bu yangının çıkma nedeni bizim husumetli olduğumuz kişilerin yaktığını düşünüyoruz. Günebakan tarlamız var, tarla yansın diye yangını çıkarttılar. Biz onlardan şikayetçiyiz. Tarlamıza şu anda yaklaşamıyoruz yangından dolayı. Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı. Yangın bütün ormana yayıldı. Bütün köylüler ve orman zarar gördü.”