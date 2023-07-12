Adana’daki orman yangınında sabotaj iddiası

”Şu anda bu yangının çıkma nedeni bizim husumetli olduğumuz kişilerin yaktığını düşünüyoruz. Günebakan tarlamız var, tarla yansın diye yangını çıkarttılar. Biz onlardan şikayetçiyiz. Tarlamıza şu anda yaklaşamıyoruz yangından dolayı. Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı. Yangın bütün ormana yayıldı. Bütün köylüler ve orman zarar gördü.”