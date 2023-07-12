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https://sputniknews.com.tr/20230712/adanadaki-orman-yangininda-sabotaj-iddiasi-1073476681.html
Adana’daki orman yangınında sabotaj iddiası
Adana’daki orman yangınında sabotaj iddiası
Adana’da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili köy halkından sabotaj iddiası dile getirildi. Tarla sahiplerinden Hüseyin Zeytin, ”Husumetli olduğumuz kişi... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T20:40+0300
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sarıçam
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İlçeye bağlı Kılbaşorta Mahallesi’nde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken tarla sahiplerinden 53 yaşındaki Hüseyin Zeytin sabotaj iddiasında bulundu. Babasına ait günebakan tarlası olduğunu belirleten Zeytin, husumetli olduğu C.K., H.A,A.T. ve E.Ç. tarafından tarlalarının yakılmaya çalışırken ormanlık alana yangının sıçradığını öne sürdü. 'Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı'Zeytin, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230712/adanada-orman-yangini-cikti-1073471512.html
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adana, sarıçam, yangın, orman yangını, orman, sabotaj, sabotaj

Adana’daki orman yangınında sabotaj iddiası

20:40 12.07.2023
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-Adana’da ormanlık alan çıkan yangında 25-30 hektar alan zarar görürken yangın kontrol altına alındı.
Adana’da ormanlık alan çıkan yangında 25-30 hektar alan zarar görürken yangın kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-
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Adana’da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili köy halkından sabotaj iddiası dile getirildi. Tarla sahiplerinden Hüseyin Zeytin, ”Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı, yangın bütün ormana yayıldı” dedi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İlçeye bağlı Kılbaşorta Mahallesi’nde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken tarla sahiplerinden 53 yaşındaki Hüseyin Zeytin sabotaj iddiasında bulundu.
Babasına ait günebakan tarlası olduğunu belirleten Zeytin, husumetli olduğu C.K., H.A,A.T. ve E.Ç. tarafından tarlalarının yakılmaya çalışırken ormanlık alana yangının sıçradığını öne sürdü.

'Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı'

Zeytin, şöyle konuştu:
”Şu anda bu yangının çıkma nedeni bizim husumetli olduğumuz kişilerin yaktığını düşünüyoruz. Günebakan tarlamız var, tarla yansın diye yangını çıkarttılar. Biz onlardan şikayetçiyiz. Tarlamıza şu anda yaklaşamıyoruz yangından dolayı. Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı. Yangın bütün ormana yayıldı. Bütün köylüler ve orman zarar gördü.”
Adana'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
TÜRKİYE
Adana’da 25-30 hektarın yandığı orman yangını kontrol altına alındı
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