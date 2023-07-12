https://sputniknews.com.tr/20230712/adanada-orman-yangini-cikti-1073471512.html
Adana'da orman yangını çıktı
Adana'da orman yangını çıktı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T18:44+0300
2023-07-12T18:44+0300
2023-07-12T18:44+0300
türkiye
adana
orman yangını
müdahale
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi.Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip ediyor.
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adana, orman yangını, müdahale
adana, orman yangını, müdahale
Adana'da orman yangını çıktı
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip ediyor.