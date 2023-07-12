https://sputniknews.com.tr/20230712/abramovicin-temyiz-davasinin-gorulecegi-avrupa-adalet-divaninda-guvenlik-onlemleri-artirildi-1073454579.html

Abramoviç’in temyiz davasının görüleceği Avrupa Adalet Divanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

Abramoviç’in temyiz davasının görüleceği Avrupa Adalet Divanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

Rus iş insanı Abramoviç’in, kendisine uygulanan yaptırımların iptali için yaptığı temyiz başvurusunun değerlendirileceği duruşma nedeniyle Avrupa Adalet... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T12:03+0300

2023-07-12T12:03+0300

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dünya

roman abramoviç

avrupa adalet divanı

duruşma

mahkeme

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Lüksemburg’daki Sputnik muhabiri, iş insanı Roman Abramoviç’in AB tarafından kendisine uygulanan yaptırımların iptali için yaptığı temyiz başvurusuyla ilgili görülecek dava nedeniyle Avrupa Adalet Divanı binasında güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı. Anlattığına göre binanın girişinde ziyaretçilerin üstü aranıyor ve her eşya xray cihazından geçiriliyor.Nitekim Abramoviç’in savunma ekibi de, “Avrupa Adalet Divanı, Abramoviç’in davasının görüleceği duruşmalar sırasında güvenlik önlemlerini artırdı. Bunun sebebi, Ukraynalı bir grubun mahkeme binasında Abramoviç ve Rusya karşıtı bir protesto düzenlemeyi planladığına dair duyum alınmasıydı” açıklamasını yaptı.AB, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyon nedeniyle bir dizi Rus iş insanına da yaptırım uyguluyor. Abramoviç de Brüksel’in Mart 2022’de kabul ettiği yaptırım paketinde ismi yer alan iş insanlarından biri.

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roman abramoviç, avrupa adalet divanı, duruşma, mahkeme