https://sputniknews.com.tr/20230712/abramovicin-temyiz-davasinin-gorulecegi-avrupa-adalet-divaninda-guvenlik-onlemleri-artirildi-1073454579.html
Abramoviç’in temyiz davasının görüleceği Avrupa Adalet Divanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı
Abramoviç’in temyiz davasının görüleceği Avrupa Adalet Divanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı
Rus iş insanı Abramoviç’in, kendisine uygulanan yaptırımların iptali için yaptığı temyiz başvurusunun değerlendirileceği duruşma nedeniyle Avrupa Adalet... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T12:03+0300
2023-07-12T12:03+0300
2023-07-12T12:03+0300
dünya
roman abramoviç
avrupa adalet divanı
duruşma
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102752/71/1027527115_0:124:2362:1453_1920x0_80_0_0_56396f1178bc34fb758163dce549d5f2.jpg
Lüksemburg’daki Sputnik muhabiri, iş insanı Roman Abramoviç’in AB tarafından kendisine uygulanan yaptırımların iptali için yaptığı temyiz başvurusuyla ilgili görülecek dava nedeniyle Avrupa Adalet Divanı binasında güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı. Anlattığına göre binanın girişinde ziyaretçilerin üstü aranıyor ve her eşya xray cihazından geçiriliyor.Nitekim Abramoviç’in savunma ekibi de, “Avrupa Adalet Divanı, Abramoviç’in davasının görüleceği duruşmalar sırasında güvenlik önlemlerini artırdı. Bunun sebebi, Ukraynalı bir grubun mahkeme binasında Abramoviç ve Rusya karşıtı bir protesto düzenlemeyi planladığına dair duyum alınmasıydı” açıklamasını yaptı.AB, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyon nedeniyle bir dizi Rus iş insanına da yaptırım uyguluyor. Abramoviç de Brüksel’in Mart 2022’de kabul ettiği yaptırım paketinde ismi yer alan iş insanlarından biri.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102752/71/1027527115_131:0:2231:1575_1920x0_80_0_0_b27d1c2b95bd84709c6d8810679812c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
roman abramoviç, avrupa adalet divanı, duruşma, mahkeme
roman abramoviç, avrupa adalet divanı, duruşma, mahkeme
Abramoviç’in temyiz davasının görüleceği Avrupa Adalet Divanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı
Abone ol
Rus iş insanı Abramoviç’in, kendisine uygulanan yaptırımların iptali için yaptığı temyiz başvurusunun değerlendirileceği duruşma nedeniyle Avrupa Adalet Divanı’nda güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Bu kararın, Ukraynalı bir grubun mahkeme binasında Rusya karşıtı bir protesto planlıyor olması nedeniyle alındığı kaydedildi.
Lüksemburg’daki Sputnik muhabiri, iş insanı Roman Abramoviç’in AB tarafından kendisine uygulanan yaptırımların iptali için yaptığı temyiz başvurusuyla ilgili görülecek dava nedeniyle Avrupa Adalet Divanı binasında güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı. Anlattığına göre binanın girişinde ziyaretçilerin üstü aranıyor ve her eşya xray cihazından geçiriliyor.
Nitekim Abramoviç’in savunma ekibi de, “Avrupa Adalet Divanı, Abramoviç’in davasının görüleceği duruşmalar sırasında güvenlik önlemlerini artırdı. Bunun sebebi, Ukraynalı bir grubun mahkeme binasında Abramoviç ve Rusya karşıtı bir protesto düzenlemeyi planladığına dair duyum alınmasıydı” açıklamasını yaptı.
AB, Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği özel askeri operasyon nedeniyle bir dizi Rus iş insanına da yaptırım uyguluyor. Abramoviç de Brüksel’in Mart 2022’de kabul ettiği yaptırım paketinde ismi yer alan iş insanlarından biri.