https://sputniknews.com.tr/20230712/abdde-enflasyon-verileri-aciklandi--1073465528.html
ABD'de enflasyon verileri açıklandı
ABD'de enflasyon verileri açıklandı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T15:39+0300
2023-07-12T15:39+0300
2023-07-12T15:41+0300
ekonomi
abd
enflasyon
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ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e geriledi.Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0.3 iken yıllık beklentisi yüzde 3.1 idi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/fed-baskani-powell-para-politikasinda-daha-fazla-kisitlamanin-gelecegine-inaniyoruz-1072970202.html
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abd, enflasyon
ABD'de enflasyon verileri açıklandı
15:39 12.07.2023 (güncellendi: 15:41 12.07.2023) Abone ol
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.
ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e geriledi.
Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0.3 iken yıllık beklentisi yüzde 3.1 idi.