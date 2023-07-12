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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230712/abdde-enflasyon-verileri-aciklandi--1073465528.html
ABD'de enflasyon verileri açıklandı
ABD'de enflasyon verileri açıklandı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
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ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e geriledi.Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0.3 iken yıllık beklentisi yüzde 3.1 idi.
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abd, enflasyon
abd, enflasyon

ABD'de enflasyon verileri açıklandı

15:39 12.07.2023 (güncellendi: 15:41 12.07.2023)
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.
ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e geriledi.
Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0.3 iken yıllık beklentisi yüzde 3.1 idi.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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Fed Başkanı Powell: Para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inanıyoruz
28 Haziran , 21:02
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