https://sputniknews.com.tr/20230712/80-yil-once-bugun-2-dunya-savasinin-en-buyuk-tank-savaslarindan-prokhorovka-muharebesi-yasandi-1073471736.html
80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşlarından Prokhorovka Muharebesi yaşandı
80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşlarından Prokhorovka Muharebesi yaşandı
12 Temmuz 1943 tarihinde Nazi Almanyası'nın 2. SS Panzer Kolordusu ile Kızıl Ordu'nun 5. Muhafız Tank Ordusu arasında askeri tarihin en büyük tank savaşı... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T20:23+0300
2023-07-12T20:23+0300
2023-07-12T20:23+0300
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Alman ordusunun yaklaşık 400 tank ile saldırı silahı ve 10 bin asker kaybettiği bu muharebe, savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirmiştir.
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büyük vatanseverlik savaşı, rusya, sscb, kursk, nazi
büyük vatanseverlik savaşı, rusya, sscb, kursk, nazi
80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşlarından Prokhorovka Muharebesi yaşandı
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12 Temmuz 1943 tarihinde Nazi Almanyası'nın 2. SS Panzer Kolordusu ile Kızıl Ordu'nun 5. Muhafız Tank Ordusu arasında askeri tarihin en büyük tank savaşı olarak bilinen Prokhorovka Muharebesi gerçekleşmiştir.
Alman ordusunun yaklaşık 400 tank ile saldırı silahı ve 10 bin asker kaybettiği bu muharebe, savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirmiştir.