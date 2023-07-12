80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşlarından Prokhorovka Muharebesi yaşandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Erdoğan Süzer: Emekliye ‘Bahçeli zammı’ gelebilir
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO'nun gerilimi Karadeniz'e sıçratma planları tehlikeli'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türkiye 5 saatte nasıl ikna oldu?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
20:46
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş: Bazı şirketler miadı dolmuş tavukları marketten toplayıp çamaşır suyu döküyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
‘Suriye hükümeti, Türkiye’nin rahatsız olmasını istemedi’
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri tartışma yarattı
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Döviz kuru ile birlikte KDV artışları tartışılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ek bütçe ne getirir ne götürür?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230712/80-yil-once-bugun-2-dunya-savasinin-en-buyuk-tank-savaslarindan-prokhorovka-muharebesi-yasandi-1073471736.html
80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşlarından Prokhorovka Muharebesi yaşandı
80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşlarından Prokhorovka Muharebesi yaşandı
12 Temmuz 1943 tarihinde Nazi Almanyası'nın 2. SS Panzer Kolordusu ile Kızıl Ordu'nun 5. Muhafız Tank Ordusu arasında askeri tarihin en büyük tank savaşı... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T20:23+0300
2023-07-12T20:23+0300
multimedya
büyük vatanseverlik savaşı
rusya
sscb
kursk
nazi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073471055_0:266:3026:1968_1920x0_80_0_0_27806f52e4268900fadeea2d9d1597c4.jpg
Alman ordusunun yaklaşık 400 tank ile saldırı silahı ve 10 bin asker kaybettiği bu muharebe, savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirmiştir.
rusya
sscb
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073471055_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_84a9fdb996557294afbaeacd1c0d13f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
büyük vatanseverlik savaşı, rusya, sscb, kursk, nazi
büyük vatanseverlik savaşı, rusya, sscb, kursk, nazi

80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşlarından Prokhorovka Muharebesi yaşandı

20:23 12.07.2023
© Sputnik / İvan ŞaginProhorovka muharebesi
Prohorovka muharebesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© Sputnik / İvan Şagin
Abone olTelegram
12 Temmuz 1943 tarihinde Nazi Almanyası'nın 2. SS Panzer Kolordusu ile Kızıl Ordu'nun 5. Muhafız Tank Ordusu arasında askeri tarihin en büyük tank savaşı olarak bilinen Prokhorovka Muharebesi gerçekleşmiştir.
Alman ordusunun yaklaşık 400 tank ile saldırı silahı ve 10 bin asker kaybettiği bu muharebe, savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirmiştir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала