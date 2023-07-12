https://sputniknews.com.tr/20230712/80-yil-once-bugun-2-dunya-savasinin-en-buyuk-tank-savaslarindan-prokhorovka-muharebesi-yasandi-1073471736.html

80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşlarından Prokhorovka Muharebesi yaşandı

80 yıl önce bugün 2. Dünya Savaşı'nın en büyük tank savaşlarından Prokhorovka Muharebesi yaşandı

12 Temmuz 1943 tarihinde Nazi Almanyası'nın 2. SS Panzer Kolordusu ile Kızıl Ordu'nun 5. Muhafız Tank Ordusu arasında askeri tarihin en büyük tank savaşı... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T20:23+0300

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Alman ordusunun yaklaşık 400 tank ile saldırı silahı ve 10 bin asker kaybettiği bu muharebe, savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirmiştir.

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büyük vatanseverlik savaşı, rusya, sscb, kursk, nazi