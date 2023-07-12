https://sputniknews.com.tr/20230712/5-kattan-dusen-avukat-hayatini-kaybetti-1073447964.html
5. kattan düşen avukat hayatını kaybetti
5. kattan düşen avukat hayatını kaybetti
Edirne’de 5. kattaki ofisinde camı açan avukat dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek hayatını kaybetti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T07:09+0300
2023-07-12T07:09+0300
2023-07-12T07:09+0300
türkiye
avukat
edirne
kaza
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Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, 5. kattaki ofisinin camını açtığı esnada dengesini kaybederek feci şekilde beton zemine düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avukat Ünal Eral’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Soruşturma sürüyorOlay yeri inceleme polislerinin ve cumhuriyet savcısının inlemelerinin ardından Eral’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Ayrıca Avukat Eral'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşinden boşandığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/parkta-oturanlara-otomobilden-tufekle-ates-acildi-3-yarali-1073444956.html
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avukat, edirne, kaza
5. kattan düşen avukat hayatını kaybetti
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Edirne’de 5. kattaki ofisinde camı açan avukat dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek hayatını kaybetti.
Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, 5. kattaki ofisinin camını açtığı esnada dengesini kaybederek feci şekilde beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avukat Ünal Eral’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma sürüyor
Olay yeri inceleme polislerinin ve cumhuriyet savcısının inlemelerinin ardından Eral’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ayrıca Avukat Eral'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşinden boşandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.