https://sputniknews.com.tr/20230712/5-kattan-dusen-avukat-hayatini-kaybetti-1073447964.html

5. kattan düşen avukat hayatını kaybetti

5. kattan düşen avukat hayatını kaybetti

Edirne’de 5. kattaki ofisinde camı açan avukat dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek hayatını kaybetti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T07:09+0300

2023-07-12T07:09+0300

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türkiye

avukat

edirne

kaza

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Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, 5. kattaki ofisinin camını açtığı esnada dengesini kaybederek feci şekilde beton zemine düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avukat Ünal Eral’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Soruşturma sürüyorOlay yeri inceleme polislerinin ve cumhuriyet savcısının inlemelerinin ardından Eral’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Ayrıca Avukat Eral'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşinden boşandığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230712/parkta-oturanlara-otomobilden-tufekle-ates-acildi-3-yarali-1073444956.html

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