https://sputniknews.com.tr/20230711/zafer-partisi-suriyeye-ozdagsiz-gidiyor-suriyelilerin-ulkelerine-salimen-donmelerini-savunuyoruz-1073430206.html

Zafer Partisi, Suriye'ye Özdağ'sız gidiyor: Suriyelilerin ülkelerine salimen dönmelerini savunuyoruz

Zafer Partisi, Suriye'ye Özdağ'sız gidiyor: Suriyelilerin ülkelerine salimen dönmelerini savunuyoruz

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel başkanlığındaki heyet, Suriye'ye gitmek üzere Adana'ya geldi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T18:09+0300

2023-07-11T18:09+0300

2023-07-11T18:09+0300

politika

ümit özdağ

suriye

zafer partisi

vize

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Şükrü Sina Gürel, Adana Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genel başkan yardımcıları Fikret Bayır ve Nezih Karaman ile akşam saatlerinde Lübnan'ın Beyrut şehrinden Suriye'nin başkenti Şam'a hareket edeceklerini söyledi.Suriye'ye gayriresmi bir ziyarette bulunduklarını belirten Gürel, "Bu gayriresmi ziyaretin önemli amacı şu, biz parti olarak mutlaka, artık geçici sığınmacı Suriyelilerin, savaş bittiğine göre ve ülkede barış şartları oluştuğuna göre kendi ülkelerine salimen dönmelerini savunuyoruz ve bunu gerçekleştirmek için bir siyasi mücadele içindeyiz." dedi.Şükrü Sina Gürel, şu ifadeleri kullandı:Bu gayriresmi ziyaret sonunda eğer fırsat olursa bazı görüşmeler de yapmak istediklerini dile getiren Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü:Ümit Özdağ'ın heyette yer almamasıBir gazetecinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın heyette yer alacağının bildirildiğini ancak bulunmadığını belirterek, "Özdağ'ın vizesinin iptal edildiğine dair söylentiler çıktığını" hatırlatması üzerine Gürel, şu yanıtı verdi:"O konuda ayrıntılı bilgiyi Sayın Genel Başkan kendisi verecektir ama ben şu kadarını söyleyeyim, sanırım içeriden ve dışarıdan birtakım engeller Sayın Genel Başkan'a çıkartıldı. Ama ayrıntılı bilgi istiyorsanız tabii ki kendisine sormanız lazım ama biz Zafer Partisi olarak Şam'a gidiyoruz."

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ümit özdağ, suriye, zafer partisi, vize