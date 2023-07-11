https://sputniknews.com.tr/20230711/uzman-degerlendirdi-ukraynanin-nato-uyeligi-ne-kadar-olasi-1073398233.html

Uzman değerlendirdi: Ukrayna’nın NATO üyeliği ne kadar olası?

Uzman değerlendirdi: Ukrayna’nın NATO üyeliği ne kadar olası?

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, 11-12 Temmuz’da NATO zirvesi yapılacak. Zirveye, ABD Başkanı Joe Biden dahil ittifak üyesi tüm ülkelerin liderleri... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T00:31+0300

2023-07-11T00:31+0300

2023-07-11T00:31+0300

ukrayna krizi

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Ukrayna’nın hızlandırılmış NATO üyeliği için başvuruda bulunduğu geçen yılın Eylül ayında, bu tür eylemler için 'yanlış zamanlama' nitelendirilmesi yapılmıştı. Ukrayna’nın NATO üyesi olup olmayacağı sorusu halâ açık kalıyor. Bununla birlikte Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, NATO’ya davet dışında Vilnius Zirvesi’nden çıkacak hiçbir kararla yetinmeyeceğini söyledi. İngiliz medyası, Almanya’nın zirvede Ukrayna’nın NATO üyeliğinin ertelenmesinde ısrarcı olacağını yazdı. Berlin’in bu adımın Rusya’yla savaşa yol açabileceğinden korktuğu kaydedildi.Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Dünya Ekonomisi ve İşletme Enstitüsü’nden Doç. Hacımurat Belharoyev, Ukrayna’nın sosyal bilinci manipüle ettiğini ve NATO ülkelerini doğrudan Rusya’yla silahlı çatışmaya çekmek istediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Batı ülkeleri Ukrayna’ya, anti-Rusya poligonu olma rolünü verdi. Ukrayna halkına da bu poligonda yem olma rolü verildi. NATO, çatışmayı Ukraynalıların canları pahasına sürdürme amacıyla üyelik konusunu sürekli erteleyecek."İranlı siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Hasan Hanizade, Ukrayna’nın üyeliği konusunda ittifak üyeleri arasında büyük bölünmenin olduğunu söyleyerek, “Ukrayna, bu örgüte üye olmak için yeterince siyasi ve askeri potansiyele sahip değil” yorumunda bulundu.Hanizade, “Ukrayna, baskı aracı ve ABD ile NATO’nun Rus ordusunu tüketmek ve yormak için başlattığı savaşta platform olarak kullanılıyor. Maalesef Ukrayna ve liderleri son yıllarda NATO, ABD ve Avrupalı liderlerinin yalan vaatlerine kanarak böyle bir savaşa girdi. Bu savaş sonucu Ukrayna halkı kaybeden taraf olacak” dedi.İranlı uzman, Vilnius Zirvesi’nde Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili nihai kararın alınmayacağını kaydetti.Uzmanların sözlerine göre, kontrolsüz silah sevkiyatları NATO ülkeleri ve genel olarak tüm dünya için de büyük riskler taşıyor. Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Uluslararası Dönüşümlerin Uygulamalı Analizi Merkezi Direktörü Vitaliy Danilov, silahın büyük kısmının Orta Doğu ve Yakın Doğu’ya gittiğini ve bu durumun Batı ülkelerini tedirgin ettiğini söyledi. Danilov, “NATO silahı NATO ülkelerine karşı kullanılıyor. Sıcak yerlerde kullanılıyor. Sadece Ukrayna’da değil dünyanın diğer bölgelerinde de kullanılıyor. Bu çok büyük bir sorun” diye kaydetti.Rus Ekonomi Yüksek Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi Küresel Ekonomi ve Dünya Politikası’ndan Doç. Andrey Suzdaltsev de kontrolsüze silah sevkiyatları sorununa dikkat çekerek şunları söyledi: “Ukrayna’ya sağlanan silah birkaç gün önce Paris’te tespit edildi. Silah Paris’e döndü. Yani silahlar, Ukrayna’dan çıkarak dünyayı geziyor. Bu konuda açık olmamız lazım. Gerçekten de böyle bir sorun var. Ama yasadışı silah ticaretinde sadece Ukraynalıların değil Polonyalıların da olduğunu anlamak lazım. Onlar, henüz Polonya’nın güneyinde aktarma sırasında bu silahı çalıyorlar.”

https://sputniknews.com.tr/20230710/ikbal-durre-ukrayna-bati-icin-bir-anlamda-sapsiz-bavul-oldu-birakmak-da-olmuyor-tasimak-da-zor-1073372800.html

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