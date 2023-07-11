https://sputniknews.com.tr/20230711/ukraynada-askerlik-subesi-calisanlari-bir-kadinin-telefonunu-gasp-etti---1073439352.html
Ukrayna’da askerlik şubesi çalışanları bir kadının telefonunu gasp etti
Ukrayna’da askerlik şubesi çalışanları bir kadının telefonunu gasp etti
Ukrayna’daki askerlik şubelerinden birinde görevli 4 kişi bir kadının telefonunu gasp etti. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T22:14+0300
2023-07-11T22:14+0300
2023-07-11T22:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
asker
gasp
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Novosti Odessa’nın Telegram kanalından yayınladığı videoda, Ukrayna’daki askerlik şubelerinden birinde görevli 4 kişinin bir kadının telefonunu alıp uzaklaştıkları görülüyor.Görüntülerde, askeri üniformalı bir kişinin aracında oturan kadına yaklaştığı ve cep telefonunu elinden aldığı, ardından otomatik tüfekli 3 kişinin daha geldiği görülüyor. Kadın arabadan inerek telefonunu geri almaya çalışıyor ancak kısa bir tartışmanın ardından askerlik şubesi görevlileri beyaz bir araca binerek kadının telefonunu geri vermeden uzaklaşıyor.Daha önce de Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki askerlik şubesinde görevli kıdemli bir subay, tartıştığı Ukraynalı bir askerin karısını dövmüştü.
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ukrayna, asker, gasp
Ukrayna’da askerlik şubesi çalışanları bir kadının telefonunu gasp etti
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Ukrayna’daki askerlik şubelerinden birinde görevli 4 kişi bir kadının telefonunu gasp etti.
Novosti Odessa’nın Telegram kanalından yayınladığı videoda, Ukrayna’daki askerlik şubelerinden birinde görevli 4 kişinin bir kadının telefonunu alıp uzaklaştıkları görülüyor.
Görüntülerde, askeri üniformalı bir kişinin aracında oturan kadına yaklaştığı ve cep telefonunu elinden aldığı, ardından otomatik tüfekli 3 kişinin daha geldiği görülüyor. Kadın arabadan inerek telefonunu geri almaya çalışıyor ancak kısa bir tartışmanın ardından askerlik şubesi görevlileri beyaz bir araca binerek kadının telefonunu geri vermeden uzaklaşıyor.
Daha önce de Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki askerlik şubesinde görevli kıdemli bir subay, tartıştığı Ukraynalı bir askerin karısını dövmüştü.