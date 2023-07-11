https://sputniknews.com.tr/20230711/ukraynada-askerlik-subesi-calisanlari-bir-kadinin-telefonunu-gasp-etti---1073439352.html

Ukrayna’da askerlik şubesi çalışanları bir kadının telefonunu gasp etti

Ukrayna’da askerlik şubesi çalışanları bir kadının telefonunu gasp etti

Ukrayna’daki askerlik şubelerinden birinde görevli 4 kişi bir kadının telefonunu gasp etti. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T22:14+0300

2023-07-11T22:14+0300

2023-07-11T22:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

asker

gasp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070066317_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_afb2559179fd8982f30cbfd279805d00.jpg

Novosti Odessa’nın Telegram kanalından yayınladığı videoda, Ukrayna’daki askerlik şubelerinden birinde görevli 4 kişinin bir kadının telefonunu alıp uzaklaştıkları görülüyor.Görüntülerde, askeri üniformalı bir kişinin aracında oturan kadına yaklaştığı ve cep telefonunu elinden aldığı, ardından otomatik tüfekli 3 kişinin daha geldiği görülüyor. Kadın arabadan inerek telefonunu geri almaya çalışıyor ancak kısa bir tartışmanın ardından askerlik şubesi görevlileri beyaz bir araca binerek kadının telefonunu geri vermeden uzaklaşıyor.Daha önce de Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki askerlik şubesinde görevli kıdemli bir subay, tartıştığı Ukraynalı bir askerin karısını dövmüştü.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, asker, gasp