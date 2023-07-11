https://sputniknews.com.tr/20230711/turkiyeden-bmde-uluslararasi-topluma-kuran-i-kerimi-yakma-eylemlerinin-onlenmesi-cagrisi-1073440256.html
Türkiye'den BM'de uluslararası topluma Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerinin önlenmesi çağrısı
Türkiye'den BM'de uluslararası topluma Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerinin önlenmesi çağrısı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, son dönemde artan Kur'an-ı Kerim'i alenen yakma olaylarını şiddetle kınayarak, "Tüm yetkilileri bu eylemlerin... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T22:56+0300
2023-07-11T22:56+0300
2023-07-11T22:56+0300
türkiye
yasin ekrem serim
türkiye
dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm)
kuran-ı kerim
nato
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen acil oturumda konuştu."Son dönemde artan dini nefretin açık bir tezahürü olan Kur'an-ı Kerim'i alenen yakma olaylarını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullanan Serim, herhangi bir kutsal kitaba yapılan saygısızlığın, hoşgörü, toplumsal barış ve insan onuruna saygı ile bağdaşmadığını dile getirdi.Serim, "İfade özgürlüğü toplumun temel taşıdır ancak nefret yaymak amacıyla kötüye kullanılamaz. İfade özgürlüğü gerekçesiyle bu tür eylemlere izin verilmesi kabul edilemez. Tüm yetkilileri, bu eylemlerin faillerine karşı gerekli adımları atmaya ve bu tür olayların tekrarlanmasını önlemeye çağırıyoruz" diye konuştu.Bakan Yardımcısı Serim, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman, Avrupa konseyi, NATO gibi tüm Batılı kuruluşların üyesi ve ortağı, aynı zamanda AB adayı olan Türkiye'nin, İslam karşıtlığına karşı girişimleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.Din veya inanca dayalı nefret ve ayrımcılıkla mücadele etmenin söz konusu ülkelerin sorumluluğu olduğunu aktaran Serim, şunları kaydetti:
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yasin ekrem serim, türkiye, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), kuran-ı kerim, nato
yasin ekrem serim, türkiye, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), kuran-ı kerim, nato
Türkiye'den BM'de uluslararası topluma Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerinin önlenmesi çağrısı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, son dönemde artan Kur'an-ı Kerim'i alenen yakma olaylarını şiddetle kınayarak, "Tüm yetkilileri bu eylemlerin faillerine karşı gerekli adımları atmaya ve bu tür olayların tekrarlanmasını önlemeye çağırıyoruz." dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen acil oturumda konuştu.
"Son dönemde artan dini nefretin açık bir tezahürü olan Kur'an-ı Kerim'i alenen yakma olaylarını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullanan Serim, herhangi bir kutsal kitaba yapılan saygısızlığın, hoşgörü, toplumsal barış ve insan onuruna saygı ile bağdaşmadığını dile getirdi.
Serim, "İfade özgürlüğü toplumun temel taşıdır ancak nefret yaymak amacıyla kötüye kullanılamaz. İfade özgürlüğü gerekçesiyle bu tür eylemlere izin verilmesi kabul edilemez. Tüm yetkilileri, bu eylemlerin faillerine karşı gerekli adımları atmaya ve bu tür olayların tekrarlanmasını önlemeye çağırıyoruz" diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Serim, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman, Avrupa konseyi, NATO gibi tüm Batılı kuruluşların üyesi ve ortağı, aynı zamanda AB adayı olan Türkiye'nin, İslam karşıtlığına karşı girişimleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Din veya inanca dayalı nefret ve ayrımcılıkla mücadele etmenin söz konusu ülkelerin sorumluluğu olduğunu aktaran Serim, şunları kaydetti:
"Türkiye bu amaçla ikili ve çok taraflı düzeyde tüm ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır. Sadece Müslümanları değil tüm insanlığı tehdit eden nefret eylemlerine karşı açık ve ortak bir mesaj vermek üzere tüm ülkeleri bu kararı desteklemeye çağırıyoruz."