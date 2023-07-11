https://sputniknews.com.tr/20230711/turkiyeden-bmde-uluslararasi-topluma-kuran-i-kerimi-yakma-eylemlerinin-onlenmesi-cagrisi-1073440256.html

Türkiye'den BM'de uluslararası topluma Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerinin önlenmesi çağrısı

Türkiye'den BM'de uluslararası topluma Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerinin önlenmesi çağrısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, son dönemde artan Kur'an-ı Kerim'i alenen yakma olaylarını şiddetle kınayarak, "Tüm yetkilileri bu eylemlerin... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T22:56+0300

2023-07-11T22:56+0300

2023-07-11T22:56+0300

türkiye

yasin ekrem serim

türkiye

dışişleri bakanlığı

birleşmiş milletler (bm)

kuran-ı kerim

nato

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen acil oturumda konuştu."Son dönemde artan dini nefretin açık bir tezahürü olan Kur'an-ı Kerim'i alenen yakma olaylarını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullanan Serim, herhangi bir kutsal kitaba yapılan saygısızlığın, hoşgörü, toplumsal barış ve insan onuruna saygı ile bağdaşmadığını dile getirdi.Serim, "İfade özgürlüğü toplumun temel taşıdır ancak nefret yaymak amacıyla kötüye kullanılamaz. İfade özgürlüğü gerekçesiyle bu tür eylemlere izin verilmesi kabul edilemez. Tüm yetkilileri, bu eylemlerin faillerine karşı gerekli adımları atmaya ve bu tür olayların tekrarlanmasını önlemeye çağırıyoruz" diye konuştu.Bakan Yardımcısı Serim, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman, Avrupa konseyi, NATO gibi tüm Batılı kuruluşların üyesi ve ortağı, aynı zamanda AB adayı olan Türkiye'nin, İslam karşıtlığına karşı girişimleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.Din veya inanca dayalı nefret ve ayrımcılıkla mücadele etmenin söz konusu ülkelerin sorumluluğu olduğunu aktaran Serim, şunları kaydetti:

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yasin ekrem serim, türkiye, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), kuran-ı kerim, nato