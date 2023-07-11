https://sputniknews.com.tr/20230711/taliban-isvecin-afganistandaki-faaliyetlerini-durdurdu-1073405113.html

Taliban, İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu

Taliban, İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu

Taliban hükümeti, Kuran yakma eylemlerine müsaade ettiği için İsveç'in Afganistan'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T10:26+0300

2023-07-11T10:26+0300

2023-07-11T10:26+0300

dünya

asya & pasifik

taliban

isveç

kuran

yakma

kitap yakma

eylem

faaliyet

afganistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064900268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c808f5150bf7ad3daec21e4bc1e010be.jpg

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuan yakılmasına izin verdiği için Müslümanlardan özür dileyene kadar İsveç’in Afganistan’daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.Kuran yakılmasını 'küstahça bir olay' olarak nitelendiren Mücahid, tüm İslam ülkelerinin İsveç ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından İsveç dahil birçok yabancı ülke, Kabil'deki temsilciliklerini kapatmıştı ancak İsveç'in bazı yardım kuruluşları ülkedeki faaliyetlerine devam etmişti.Öte yandan İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Irak asıllı Salvan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230707/irak-isvecte-kuran-yakan-kisi-icin-interpole-tutuklama-emri-gonderdi-1073269691.html

isveç

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, taliban, isveç, kuran, yakma, kitap yakma, eylem, faaliyet, afganistan