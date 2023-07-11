Taliban, İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu

Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli'den emekli maaşlarına zam çağrısı: Yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Torba yasada yer alan vergi zamları
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 'İhracat Fetişizmi' nedir?
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide açıklanacak olan yapısal reformlar kime, ne getirir?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Karlov cinayetini aydınlatan SD kart
10:30
33 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar sorunları çözer mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230711/taliban-isvecin-afganistandaki-faaliyetlerini-durdurdu-1073405113.html
Taliban, İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu
Taliban, İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu
Taliban hükümeti, Kuran yakma eylemlerine müsaade ettiği için İsveç'in Afganistan'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T10:26+0300
2023-07-11T10:26+0300
dünya
asya & pasifik
taliban
isveç
kuran
yakma
kitap yakma
eylem
faaliyet
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064900268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c808f5150bf7ad3daec21e4bc1e010be.jpg
Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuan yakılmasına izin verdiği için Müslümanlardan özür dileyene kadar İsveç’in Afganistan’daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.Kuran yakılmasını 'küstahça bir olay' olarak nitelendiren Mücahid, tüm İslam ülkelerinin İsveç ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından İsveç dahil birçok yabancı ülke, Kabil'deki temsilciliklerini kapatmıştı ancak İsveç'in bazı yardım kuruluşları ülkedeki faaliyetlerine devam etmişti.Öte yandan İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Irak asıllı Salvan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/irak-isvecte-kuran-yakan-kisi-icin-interpole-tutuklama-emri-gonderdi-1073269691.html
isveç
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064900268_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2eaab4b82979b1fe6824c2f8a1d3d5bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, taliban, isveç, kuran, yakma, kitap yakma, eylem, faaliyet, afganistan
asya & pasifik, taliban, isveç, kuran, yakma, kitap yakma, eylem, faaliyet, afganistan

Taliban, İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu

10:26 11.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD SAHEL ARMANAfganistan'da Taliban yönetimi bayrağı
Afganistan'da Taliban yönetimi bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD SAHEL ARMAN
Abone olTelegram
Taliban hükümeti, Kuran yakma eylemlerine müsaade ettiği için İsveç'in Afganistan'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuan yakılmasına izin verdiği için Müslümanlardan özür dileyene kadar İsveç’in Afganistan’daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Kuran yakılmasını 'küstahça bir olay' olarak nitelendiren Mücahid, tüm İslam ülkelerinin İsveç ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından İsveç dahil birçok yabancı ülke, Kabil'deki temsilciliklerini kapatmıştı ancak İsveç'in bazı yardım kuruluşları ülkedeki faaliyetlerine devam etmişti.
Öte yandan İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Irak asıllı Salvan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.
İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
DÜNYA
Irak, Interpol'e başvurdu: İsveç'te Kuran yakan kişinin yakalanmasını istiyor
7 Temmuz, 10:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала