https://sputniknews.com.tr/20230711/taliban-isvecin-afganistandaki-faaliyetlerini-durdurdu-1073405113.html
Taliban, İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu
Taliban, İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu
Taliban hükümeti, Kuran yakma eylemlerine müsaade ettiği için İsveç'in Afganistan'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T10:26+0300
2023-07-11T10:26+0300
2023-07-11T10:26+0300
dünya
asya & pasifik
taliban
isveç
kuran
yakma
kitap yakma
eylem
faaliyet
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064900268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c808f5150bf7ad3daec21e4bc1e010be.jpg
Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuan yakılmasına izin verdiği için Müslümanlardan özür dileyene kadar İsveç’in Afganistan’daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.Kuran yakılmasını 'küstahça bir olay' olarak nitelendiren Mücahid, tüm İslam ülkelerinin İsveç ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından İsveç dahil birçok yabancı ülke, Kabil'deki temsilciliklerini kapatmıştı ancak İsveç'in bazı yardım kuruluşları ülkedeki faaliyetlerine devam etmişti.Öte yandan İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Irak asıllı Salvan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/irak-isvecte-kuran-yakan-kisi-icin-interpole-tutuklama-emri-gonderdi-1073269691.html
isveç
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064900268_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2eaab4b82979b1fe6824c2f8a1d3d5bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asya & pasifik, taliban, isveç, kuran, yakma, kitap yakma, eylem, faaliyet, afganistan
asya & pasifik, taliban, isveç, kuran, yakma, kitap yakma, eylem, faaliyet, afganistan
Taliban, İsveç'in Afganistan'daki faaliyetlerini durdurdu
Abone ol
Taliban hükümeti, Kuran yakma eylemlerine müsaade ettiği için İsveç'in Afganistan'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuan yakılmasına izin verdiği için Müslümanlardan özür dileyene kadar İsveç’in Afganistan’daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Kuran yakılmasını 'küstahça bir olay' olarak nitelendiren Mücahid, tüm İslam ülkelerinin İsveç ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından İsveç dahil birçok yabancı ülke, Kabil'deki temsilciliklerini kapatmıştı ancak İsveç'in bazı yardım kuruluşları ülkedeki faaliyetlerine devam etmişti.
Öte yandan İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Irak asıllı Salvan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.