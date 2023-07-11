https://sputniknews.com.tr/20230711/soygu-tataristandaki-savunma-uretimlerini-denetledi-1073437714.html

Şoygu, Tataristan’daki savunma üretimlerini denetledi

Şoygu, Tataristan’daki savunma üretimlerini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, İç Askeri Bölge ziyareti kapsamında Tataristan’daki savunma işletmelerini denetleyerek devletin siparişiyle yapılan... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T21:48+0300

2023-07-11T21:48+0300

2023-07-11T21:48+0300

ukrayna krizi

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tataristan

sergey şoygu

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Şoygu ve Tataristan Başkanı Rustam Minnihanov, silah ve askeri teçhizat tamiri, onarımı, modernizasyonu ve montajını yapan Remdizel şirketini ve Kamaz fabrikasını ziyaret etti.Şoygu, Remdizel’de aralarında zırhlı kabine sahip Kamaz ağır kamyonları ve Linza özel tıbbi otomobillerin de yer aldığı farklı teçhizatı ve MT-LB çok fonksiyonlu zırhlı personel taşıyıcılarının modernizasyon hattını inceledi.Bakan, Remdizel ziyaretinde yaptığı açıklamada “Şimdi her şey takvime göre ilerliyor, hatta bazı şeyler programın ilerisinde yer alıyor. İmkan varsa tempoyu artırmak lazım” dedi.Şoygu, Kamaz fabrikasında düzenlenen toplantıda, “Üretimleri inceledik. Kamaz’a ve burada çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Oldukça etkin ve enerjik çalışıyorsunuz” ifadesini kullandı.Fabrikanın birçok parametreye göre takvimin ilerisinde üretim yaptığını kaydeden Savunma Bakanı, “Bu araçlara, onarımına, servisine ihtiyaç var” diye kaydetti.“Daha modern araçlar üretmemiz lazım” diyen Şoygu, “Şu anda yaptığımız, Sovyet dönemine ait eski araç parkını aktif olarak onarmak. Bunu etkin ve hızlı yapıyoruz” diye ekledi.Tataristan lideri Minnihanov da bölge işletmelerinin silah siparişlerini yerine getirmesini “en önemli devlet görevi” olarak nitelendirdi.Şoygu ve Minnihanov, Kazan şehrindeki Helikopter Fabrikası’nı ziyaret ederek Ansat hafif helikopterinin ve Mi-8 askeri nakliye helikopterinin farklı modifikasyonlarının üretimi ile ilgili bilgi aldı.Gündüz gözlem optiği, gece görüş cihazları, çok işlevli lazer telemetreler ve termal görüntüleme keşif cihazlarının üretildiği Kazan Optik ve Mekanik Fabrikası’nda da Şoygu’ya, aktif olarak orduya sağlanan ürünler gösterildi.Şoygu ayrıca modernize edilen Mi-24 helikopterini de inceledi.

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