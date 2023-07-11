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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/serbest-kalan-rus-esir-ukrayna-ordusu-esirleri-mayin-temizleme-icin-kullaniyor-1073423496.html
Serbest kalan Rus esir: Ukrayna ordusu esirleri mayın temizleme için kullanıyor
Serbest kalan Rus esir: Ukrayna ordusu esirleri mayın temizleme için kullanıyor
Ukraynalı askerlere esir düşen ‘Topaz’ kod adlı bir Rus gönüllü asker, gazetecilere verdiği demeçte Rus esirlerin Zaporojye yönünde ‘mayın temizlemek’ için... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T16:34+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
asker
esir
esir takası
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Topaz, Donetsk yönünde Ukraynalı ‘Skala’ birliği tarafından ele geçirildi. Askerin anlattıklarına göre Kiev güçleri kendisini sürekli olarak aşağıladı, dövdü ve savunma hatları kazmaya zorladı. Daha sonra ‘Skala’ birliği, Zaporojye yönünde ilerleme emri aldı. Ukraynalı askerlerin görevi, cephedeki sektörlerden birinde Rus birliklerinin konumunu tespit etmekti.Topaz, “Gece vakti, sabah saat üç gibi beni ve başka bir esiri daha uyandırdılar. Ve (Ukrayna askerlerinin oluşturduğu) bir grupla göreve gönderildik, ikimizi mayın temizleme için aldılar. Nasıl bir mayın temizleme, anlatayım. Biz önden gitmeliydik ve eğer patlama olursa ben ve arkamdan gelen ikinci esir ölmeliydik” diye anlattı.Zaporojye yönündeki Rus mevzileri iyi tahkim edilmiş durumda, ulaşım rotalarının üzerinde ise yoğun mayın arazileri bulunuyor, bu nedenle Kiev güçleri önemli kayıplar veriyor.Esir düşüp daha sonra kaçan bir gönüllü asker, Rus savaşçılarının Ukrayna esaretinden kurtulmaları için 20 bin dolar fideye ödemesi gerektiğini ve buna rağmen yaşamlarının garanti edilmediğini, Skala Taburu’ndan Kievli askerlerin esir takası önerisinde bulunmadıklarını anlattı.
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Serbest kalan Rus esir: Ukrayna ordusu esirleri mayın temizleme için kullanıyor
Serbest kalan Rus esir: Ukrayna ordusu esirleri mayın temizleme için kullanıyor
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Esir düşüp daha sonra kaçan bir gönüllü asker
Esir düşüp daha sonra kaçan bir gönüllü asker, Rus savaşçılarının Ukrayna esaretinden kurtulmaları için 20 bin dolar fideye ödemesi gerektiğini ve buna rağmen yaşamlarının garanti edilmediğini, Skala Taburu’ndan Kievli askerlerin esir takası önerisinde bulunmadıklarını anlattı.
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rusya, ukrayna, asker, esir, esir takası, видео, video
rusya, ukrayna, asker, esir, esir takası, видео, video

Serbest kalan Rus esir: Ukrayna ordusu esirleri mayın temizleme için kullanıyor

16:34 11.07.2023
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Ukraynalı askerlere esir düşen ‘Topaz’ kod adlı bir Rus gönüllü asker, gazetecilere verdiği demeçte Rus esirlerin Zaporojye yönünde ‘mayın temizlemek’ için ilerleyen Ukraynalı ordu birliklerinin önüne sürüldüklerini anlattı.
Topaz, Donetsk yönünde Ukraynalı ‘Skala’ birliği tarafından ele geçirildi. Askerin anlattıklarına göre Kiev güçleri kendisini sürekli olarak aşağıladı, dövdü ve savunma hatları kazmaya zorladı. Daha sonra ‘Skala’ birliği, Zaporojye yönünde ilerleme emri aldı. Ukraynalı askerlerin görevi, cephedeki sektörlerden birinde Rus birliklerinin konumunu tespit etmekti.
Topaz, “Gece vakti, sabah saat üç gibi beni ve başka bir esiri daha uyandırdılar. Ve (Ukrayna askerlerinin oluşturduğu) bir grupla göreve gönderildik, ikimizi mayın temizleme için aldılar. Nasıl bir mayın temizleme, anlatayım. Biz önden gitmeliydik ve eğer patlama olursa ben ve arkamdan gelen ikinci esir ölmeliydik” diye anlattı.
Zaporojye yönündeki Rus mevzileri iyi tahkim edilmiş durumda, ulaşım rotalarının üzerinde ise yoğun mayın arazileri bulunuyor, bu nedenle Kiev güçleri önemli kayıplar veriyor.
Esir düşüp daha sonra kaçan bir gönüllü asker, Rus savaşçılarının Ukrayna esaretinden kurtulmaları için 20 bin dolar fideye ödemesi gerektiğini ve buna rağmen yaşamlarının garanti edilmediğini, Skala Taburu’ndan Kievli askerlerin esir takası önerisinde bulunmadıklarını anlattı.
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