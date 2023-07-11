https://sputniknews.com.tr/20230711/serbest-kalan-rus-esir-ukrayna-ordusu-esirleri-mayin-temizleme-icin-kullaniyor-1073423496.html

Serbest kalan Rus esir: Ukrayna ordusu esirleri mayın temizleme için kullanıyor

Serbest kalan Rus esir: Ukrayna ordusu esirleri mayın temizleme için kullanıyor

Ukraynalı askerlere esir düşen ‘Topaz’ kod adlı bir Rus gönüllü asker, gazetecilere verdiği demeçte Rus esirlerin Zaporojye yönünde ‘mayın temizlemek’ için... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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Topaz, Donetsk yönünde Ukraynalı ‘Skala’ birliği tarafından ele geçirildi. Askerin anlattıklarına göre Kiev güçleri kendisini sürekli olarak aşağıladı, dövdü ve savunma hatları kazmaya zorladı. Daha sonra ‘Skala’ birliği, Zaporojye yönünde ilerleme emri aldı. Ukraynalı askerlerin görevi, cephedeki sektörlerden birinde Rus birliklerinin konumunu tespit etmekti.Topaz, “Gece vakti, sabah saat üç gibi beni ve başka bir esiri daha uyandırdılar. Ve (Ukrayna askerlerinin oluşturduğu) bir grupla göreve gönderildik, ikimizi mayın temizleme için aldılar. Nasıl bir mayın temizleme, anlatayım. Biz önden gitmeliydik ve eğer patlama olursa ben ve arkamdan gelen ikinci esir ölmeliydik” diye anlattı.Zaporojye yönündeki Rus mevzileri iyi tahkim edilmiş durumda, ulaşım rotalarının üzerinde ise yoğun mayın arazileri bulunuyor, bu nedenle Kiev güçleri önemli kayıplar veriyor.Esir düşüp daha sonra kaçan bir gönüllü asker, Rus savaşçılarının Ukrayna esaretinden kurtulmaları için 20 bin dolar fideye ödemesi gerektiğini ve buna rağmen yaşamlarının garanti edilmediğini, Skala Taburu’ndan Kievli askerlerin esir takası önerisinde bulunmadıklarını anlattı.

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Serbest kalan Rus esir: Ukrayna ordusu esirleri mayın temizleme için kullanıyor Serbest kalan Rus esir: Ukrayna ordusu esirleri mayın temizleme için kullanıyor 2023-07-11T16:34+0300 true PT0M58S

Esir düşüp daha sonra kaçan bir gönüllü asker Esir düşüp daha sonra kaçan bir gönüllü asker, Rus savaşçılarının Ukrayna esaretinden kurtulmaları için 20 bin dolar fideye ödemesi gerektiğini ve buna rağmen yaşamlarının garanti edilmediğini, Skala Taburu’ndan Kievli askerlerin esir takası önerisinde bulunmadıklarını anlattı. 2023-07-11T16:34+0300 true PT0M47S

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