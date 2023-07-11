https://sputniknews.com.tr/20230711/sanliurfada-arinin-soktugu-kisi-hayatini-kaybetti-1073436024.html
Şanlıurfa'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T20:47+0300
2023-07-11T20:47+0300
2023-07-11T20:47+0300
türkiye
şanlıurfa
ceylanpınar
arı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşanan olayda, 60 yaşındaki Mehmet Almas, evinin önündeyken arıların saldırısına uğradı.Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü belirtildi.
türkiye
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şanlıurfa, ceylanpınar, arı
şanlıurfa, ceylanpınar, arı
Şanlıurfa'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşanan olayda, 60 yaşındaki Mehmet Almas, evinin önündeyken arıların saldırısına uğradı.
Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü belirtildi.