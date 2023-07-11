https://sputniknews.com.tr/20230711/sanliurfada-arinin-soktugu-kisi-hayatini-kaybetti-1073436024.html

Şanlıurfa'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T20:47+0300

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türkiye

şanlıurfa

ceylanpınar

arı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşanan olayda, 60 yaşındaki Mehmet Almas, evinin önündeyken arıların saldırısına uğradı.Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü belirtildi.

türkiye

şanlıurfa

ceylanpınar

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şanlıurfa, ceylanpınar, arı