https://sputniknews.com.tr/20230711/rusya-disislerinden-isvec-aciklamasi-turkiye-bir-nato-uyesi-bunu-hicbir-zaman-unutmadik-1073428083.html

Rusya Dışişleri'nden 'İsveç' açıklaması: Türkiye bir NATO üyesi, bunu hiçbir zaman unutmadık

Rusya Dışişleri'nden 'İsveç' açıklaması: Türkiye bir NATO üyesi, bunu hiçbir zaman unutmadık

Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliği için yeşil ışık yakmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'nın NATO üyesi olduğunu... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T17:03+0300

2023-07-11T17:03+0300

2023-07-11T17:11+0300

dünya

türkiye

isveç

mariya zaharova

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073429160_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d31ed92682834becb9570b4019c39188.jpg

Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna onay vermesine ilişkin görüşlerini paylaştı.Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu ve bunu hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Zaharova, Rusya'nın eylemlere göre kanaatini belirlediğini ve çıkarımlar yaptığını ifade etti.

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, isveç, mariya zaharova, nato