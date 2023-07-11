https://sputniknews.com.tr/20230711/rusya-disislerinden-isvec-aciklamasi-turkiye-bir-nato-uyesi-bunu-hicbir-zaman-unutmadik-1073428083.html
Rusya Dışişleri'nden 'İsveç' açıklaması: Türkiye bir NATO üyesi, bunu hiçbir zaman unutmadık
Rusya Dışişleri'nden 'İsveç' açıklaması: Türkiye bir NATO üyesi, bunu hiçbir zaman unutmadık
Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliği için yeşil ışık yakmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'nın NATO üyesi olduğunu... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T17:03+0300
2023-07-11T17:03+0300
2023-07-11T17:11+0300
dünya
türkiye
isveç
mariya zaharova
nato
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Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna onay vermesine ilişkin görüşlerini paylaştı.Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu ve bunu hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Zaharova, Rusya'nın eylemlere göre kanaatini belirlediğini ve çıkarımlar yaptığını ifade etti.
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türkiye, isveç, mariya zaharova, nato
türkiye, isveç, mariya zaharova, nato
Rusya Dışişleri'nden 'İsveç' açıklaması: Türkiye bir NATO üyesi, bunu hiçbir zaman unutmadık
17:03 11.07.2023 (güncellendi: 17:11 11.07.2023) Abone ol
Türkiye'nin İsveç'e NATO üyeliği için yeşil ışık yakmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'nın NATO üyesi olduğunu hiçbir zaman unutmadıklarının altını çizdi.
Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna onay vermesine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu ve bunu hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Zaharova, Rusya'nın eylemlere göre kanaatini belirlediğini ve çıkarımlar yaptığını ifade etti.