https://sputniknews.com.tr/20230711/rusya-basbakani-misustin-yillik-enflasyon-yuzde-35i-gecmiyor-1073429456.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Yıllık enflasyon yüzde 3.5'i geçmiyor

Rusya Başbakanı Mişustin: Yıllık enflasyon yüzde 3.5'i geçmiyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke içindeki yıllık enflasyonun yüzde 3.5'i geçmediğini belirtti. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T17:15+0300

2023-07-11T17:15+0300

2023-07-11T17:15+0300

dünya

rusya

enflasyon

mihail mişustin

açıklama

ekonomi

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Ekonomik sorunlarla ilgili toplantıda konuşan Mişustin, “Enflasyon ölçülü kalıyor. Ocak’tan Temmuz’a kadar yüzde 2.9’du. Bu da geçen yılın rakamlarına göre çok düşük. Yıllık bazda da yüzde 3.5’u geçmiyor. Bu arada bu rakam bugün dünyadaki en düşük oranlardan biri” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya’da Ocak-Haziran döneminde tüketici fiyatlarının yüzde 2.9 artış gösterdiği bildirilmişti.

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rusya, enflasyon, mihail mişustin, açıklama, ekonomi