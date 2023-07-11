https://sputniknews.com.tr/20230711/rusya-basbakani-misustin-yillik-enflasyon-yuzde-35i-gecmiyor-1073429456.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Yıllık enflasyon yüzde 3.5'i geçmiyor
Rusya Başbakanı Mişustin: Yıllık enflasyon yüzde 3.5'i geçmiyor
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke içindeki yıllık enflasyonun yüzde 3.5'i geçmediğini belirtti. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T17:15+0300
2023-07-11T17:15+0300
2023-07-11T17:15+0300
dünya
rusya
enflasyon
mihail mişustin
açıklama
ekonomi
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Ekonomik sorunlarla ilgili toplantıda konuşan Mişustin, “Enflasyon ölçülü kalıyor. Ocak’tan Temmuz’a kadar yüzde 2.9’du. Bu da geçen yılın rakamlarına göre çok düşük. Yıllık bazda da yüzde 3.5’u geçmiyor. Bu arada bu rakam bugün dünyadaki en düşük oranlardan biri” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya’da Ocak-Haziran döneminde tüketici fiyatlarının yüzde 2.9 artış gösterdiği bildirilmişti.
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rusya, enflasyon, mihail mişustin, açıklama, ekonomi
rusya, enflasyon, mihail mişustin, açıklama, ekonomi
Rusya Başbakanı Mişustin: Yıllık enflasyon yüzde 3.5'i geçmiyor
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke içindeki yıllık enflasyonun yüzde 3.5'i geçmediğini belirtti.
Ekonomik sorunlarla ilgili toplantıda konuşan Mişustin, “Enflasyon ölçülü kalıyor. Ocak’tan Temmuz’a kadar yüzde 2.9’du. Bu da geçen yılın rakamlarına göre çok düşük. Yıllık bazda da yüzde 3.5’u geçmiyor. Bu arada bu rakam bugün dünyadaki en düşük oranlardan biri” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya’da Ocak-Haziran döneminde tüketici fiyatlarının yüzde 2.9 artış gösterdiği bildirilmişti.