'Rönesans Rezidans enkazındaki molozlar yeniden incelensin kayıplarımızın naaşlarını istiyoruz'

Rönesans Rezidans’ta 55 kaybımız var. Rönesans Rezidans’ın molozlarının tekrardan aranması ve kemik taraması yapılması önerisinde bulunduk ve imza kampanyası başlattık. Bu konuda Vali bey ile görüşmek istedik ama görüşemedik, başka yetkililerle görüşebildik. Talebimize karşı bize geri dönüş sağlayacaklarını söylediler ama bizi arayan olmadı.. Yetkililerin bizleri aramalarını beklemeden imza kampanyası başlattık ve yetkililer bizleri aramaya başladı. Amacımız, biz yetkililere ulaşmadan onların bizlere yardımcı olmasaydı. Rönesans Rezidans’ta yangın çıktığı için insanlar yanmış kemikleri orada kalmış da olabilir molozlarla birlikte cesetleri de gitmiş olabilir. Deprem burada oldu ama 81 il etkilendi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar acılı. Buradaki depremzedeler birbirlerine destek olabildikleri için ayakta durabiliyorlar.