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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/ronesans-rezidans-enkazindaki-molozlar-yeniden-incelensin-kayiplarimizin-naaslarini-istiyoruz-1073434473.html
'Rönesans Rezidans enkazındaki molozlar yeniden incelensin kayıplarımızın naaşlarını istiyoruz'
'Rönesans Rezidans enkazındaki molozlar yeniden incelensin kayıplarımızın naaşlarını istiyoruz'
6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli Hatay'da meydana gelen depremde yakınlarını kaybedenler “Rönesans Rezidans enkazındaki molozlar yeniden incelensin... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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Depremin üzerinden 155 gün geçmiş olmasına rağmen halen yakınlarının naaşlarına ulaşamayan aileler ‘canlarımız nerede’ diyerek sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Change.org’da imza kampanyası başlatan Selahattin Kaban, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Kaban, “Rönesans Rezidans’ta 55 kaybımız var. Rönesans Rezidans’ın molozlarının tekrardan aranması ve kemik taraması yapılması önerisinde bulunduk ve imza kampanyası başlattık. Bu konuda Vali bey ile görüşmek istedik ama görüşemedik” dedi.Selahattin Kaban’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:"Bize ulaşan Hatay geneli kayıp sayısı 100’ü geçmiş durumda. Adıyaman, Maraş ve Malatya’dan da bizlere ulaşan kayıp yakınları oldu. Tahminimizce 500-600 kaybımız var. Adıyaman’da Furkan Alp Alsan (3) hastaneye götürülüp tedavisi yapıldıktan sonra bahçede kaybolmuştu, hala kayıp ve nasıl kaybolduğunu hala bilemiyoruz.DEMAK Derneği olarak kayıplarımız için bakanlıklarla görüşmelerimiz sürecek. Kayıplarımız için başlattığımız kampanyaya 15 bin kişi destek verdi. Kayıplar konusunda vatandaşlar bizlere ulaşabilir."
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radyo, deprem, depremzede, rönesans inşaat şirketi
radyo, deprem, depremzede, rönesans inşaat şirketi

'Rönesans Rezidans enkazındaki molozlar yeniden incelensin kayıplarımızın naaşlarını istiyoruz'

20:08 11.07.2023 (güncellendi: 20:09 11.07.2023)
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Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli Hatay'da meydana gelen depremde yakınlarını kaybedenler “Rönesans Rezidans enkazındaki molozlar yeniden incelensin kayıplarımızın naaşlarını istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Depremin üzerinden 155 gün geçmiş olmasına rağmen halen yakınlarının naaşlarına ulaşamayan aileler ‘canlarımız nerede’ diyerek sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Change.org’da imza kampanyası başlatan Selahattin Kaban, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Kaban, “Rönesans Rezidans’ta 55 kaybımız var. Rönesans Rezidans’ın molozlarının tekrardan aranması ve kemik taraması yapılması önerisinde bulunduk ve imza kampanyası başlattık. Bu konuda Vali bey ile görüşmek istedik ama görüşemedik” dedi.
Selahattin Kaban’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Bize ulaşan Hatay geneli kayıp sayısı 100’ü geçmiş durumda. Adıyaman, Maraş ve Malatya’dan da bizlere ulaşan kayıp yakınları oldu. Tahminimizce 500-600 kaybımız var. Adıyaman’da Furkan Alp Alsan (3) hastaneye götürülüp tedavisi yapıldıktan sonra bahçede kaybolmuştu, hala kayıp ve nasıl kaybolduğunu hala bilemiyoruz.
Rönesans Rezidans’ta 55 kaybımız var. Rönesans Rezidans’ın molozlarının tekrardan aranması ve kemik taraması yapılması önerisinde bulunduk ve imza kampanyası başlattık. Bu konuda Vali bey ile görüşmek istedik ama görüşemedik, başka yetkililerle görüşebildik. Talebimize karşı bize geri dönüş sağlayacaklarını söylediler ama bizi arayan olmadı.. Yetkililerin bizleri aramalarını beklemeden imza kampanyası başlattık ve yetkililer bizleri aramaya başladı. Amacımız, biz yetkililere ulaşmadan onların bizlere yardımcı olmasaydı. Rönesans Rezidans’ta yangın çıktığı için insanlar yanmış kemikleri orada kalmış da olabilir molozlarla birlikte cesetleri de gitmiş olabilir. Deprem burada oldu ama 81 il etkilendi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar acılı. Buradaki depremzedeler birbirlerine destek olabildikleri için ayakta durabiliyorlar.
DEMAK Derneği olarak kayıplarımız için bakanlıklarla görüşmelerimiz sürecek. Kayıplarımız için başlattığımız kampanyaya 15 bin kişi destek verdi. Kayıplar konusunda vatandaşlar bizlere ulaşabilir."
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