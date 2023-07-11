Özkan Uğur için AKM'de tören

© AA / Mehmet Murat Önel Oyuncu, yönetmen Yılmaz Erdoğan ise şu bilgileri verdi: "Özkan Ağabey, çok sıcacık, sempatik, çok büyük sanatçıydı, çok güzel bir insandı. Yokluğunu her gün bir daha anacağımız insanlardan birisi. Çok az sayıda böyle insan vardır, hiç kimsenin olumsuz bir şey düşünmediği ve yaşamadığı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin."