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Özkan Uğur için AKM'de tören
Özkan Uğur için AKM'de tören
Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı dolayısıyla 69 yaşında vefat eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM)... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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atatürk kültür merkezi (akm)
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özkan uğur, atatürk kültür merkezi (akm), cenaze töreni, fotoğraf, ayhan sicimoğlu, teoman, фото
özkan uğur, atatürk kültür merkezi (akm), cenaze töreni, fotoğraf, ayhan sicimoğlu, teoman, фото

Özkan Uğur için AKM'de tören

14:48 11.07.2023 (güncellendi: 15:08 11.07.2023)
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Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı dolayısıyla 69 yaşında vefat eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.
© AATörene, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, ve Ozan Güven'in de aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla sevenleri katıldı.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye
1/10
© AA
Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, ve Ozan Güven'in de aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla sevenleri katıldı.
© AA / Oğuz YeterÖzkan Uğur için Taksim Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Oğuz Yeter
Özkan Uğur için Taksim Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
© AA / Oğuz YeterKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirerek, "Türk müziğinin bir efsanesini, sonsuz aleme bugün hep birlikte uğurluyoruz. Müziğiyle ekranda ve sinema perdesinde bizi hayran bırakan, doğallığından, kişiliğinden nereden başlarsak başlayalım, sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan Uğur." dedi.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Oğuz Yeter
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirerek, "Türk müziğinin bir efsanesini, sonsuz aleme bugün hep birlikte uğurluyoruz. Müziğiyle ekranda ve sinema perdesinde bizi hayran bırakan, doğallığından, kişiliğinden nereden başlarsak başlayalım, sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan Uğur." dedi.
© İHAAKM'de düzenlenen törene ise sanatçılar katılırken, Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye
4/10
© İHA
AKM'de düzenlenen törene ise sanatçılar katılırken, Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu.
© AA / Oğuz YeterCenaze namazına Gülben Ergen de katıldı.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Oğuz Yeter
Cenaze namazına Gülben Ergen de katıldı.
© AA / Oğuz YeterCenaze namazına şarkıcı Teoman da (solda) katıldı.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Oğuz Yeter
Cenaze namazına şarkıcı Teoman da (solda) katıldı.
© AA / Oğuz YeterCenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Oğuz Yeter
Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.
© AA / Mehmet Murat ÖnelOyuncu, yönetmen Yılmaz Erdoğan ise şu bilgileri verdi: "Özkan Ağabey, çok sıcacık, sempatik, çok büyük sanatçıydı, çok güzel bir insandı. Yokluğunu her gün bir daha anacağımız insanlardan birisi. Çok az sayıda böyle insan vardır, hiç kimsenin olumsuz bir şey düşünmediği ve yaşamadığı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin."
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Mehmet Murat Önel
Oyuncu, yönetmen Yılmaz Erdoğan ise şu bilgileri verdi: "Özkan Ağabey, çok sıcacık, sempatik, çok büyük sanatçıydı, çok güzel bir insandı. Yokluğunu her gün bir daha anacağımız insanlardan birisi. Çok az sayıda böyle insan vardır, hiç kimsenin olumsuz bir şey düşünmediği ve yaşamadığı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin."
© AA / Mehmet Murat ÖnelTörene katılan Fuat Güner ve Mazhar Alanson konuşma yaptı.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Mehmet Murat Önel
Törene katılan Fuat Güner ve Mazhar Alanson konuşma yaptı.
© AA / Oğuz YeterCenaze namazına Müzisyen Ayhan Sicimoğlu da katıldı.
Özkan Uğur için AKM'de tören - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Oğuz Yeter
Cenaze namazına Müzisyen Ayhan Sicimoğlu da katıldı.
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