https://sputniknews.com.tr/20230711/ozgur-ozel-erdogan-maasina-40-bin-lira-zam-yapti-1073403494.html

Özgür Özel: Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı

Özgür Özel: Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı

CHP Grup Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi imzasıyla... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T09:24+0300

2023-07-11T09:24+0300

2023-07-11T09:24+0300

politika

özgür özel

maaş

recep tayyip erdoğan

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Özel Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Özel, "Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Tayyip Erdoğan, getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapıyor! 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

özgür özel, maaş, recep tayyip erdoğan