https://sputniknews.com.tr/20230711/ozgur-ozel-erdogan-maasina-40-bin-lira-zam-yapti-1073403494.html
Özgür Özel: Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı
Özgür Özel: Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı
CHP Grup Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi imzasıyla... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T09:24+0300
2023-07-11T09:24+0300
2023-07-11T09:24+0300
politika
özgür özel
maaş
recep tayyip erdoğan
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Özel Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Özel, "Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Tayyip Erdoğan, getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapıyor! 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor" ifadelerini kullandı.
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özgür özel, maaş, recep tayyip erdoğan
özgür özel, maaş, recep tayyip erdoğan
Özgür Özel: Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı
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CHP Grup Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor” dedi.
Özel Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Özel, "Emeklilerin maaşını sadece yüzde 25 oranında artıran Tayyip Erdoğan, getirdiği ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapıyor! 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken, Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin TL artırarak 140 bin TL'ye yükseltiyor" ifadelerini kullandı.