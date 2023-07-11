https://sputniknews.com.tr/20230711/orban-natonun-ukraynaya-asker-gondermemesi-konusunda-israrciyiz-1073438434.html
Orban: NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermemesi konusunda ısrarcıyız
Orban: NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermemesi konusunda ısrarcıyız
Macaristan Başbakanı Orban, Budapeşte’nin NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermemesi gerektiği yönündeki tutumunun değişmediğini belirtti. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T21:58+0300
2023-07-11T21:58+0300
2023-07-11T21:58+0300
ukrayna krizi
viktor orban
nato
macaristan
ukrayna
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında Macaristan'ın NATO zirvesinde, ittifakın Ukrayna'ya asker göndermemesi gerektiği yönündeki ısrarcı tutumunu sürdürdüğünü söyledi.Orban, “Macaristan'ın bakış açısı net, çünkü yanı başımızda savaş sürüyor ve Transkarpatya'da yaşayan on binlerce Macar doğrudan tehlike altında. Macaristan NATO'nun eski bakış açısını değiştirmemesi için mücadele ediyor. Çünkü NATO, üye ülkeleri korumak için kurulmuş bir savunma birliğidir, başka ülkelerde askeri eylemlerde bulunmak için değil” dedi.Orban, ayrıca ne Macaristan ne de örgüt olarak NATO’nun Ukrayna'ya asker göndermediğini, silah tedarik etmediğini ve Ukrayna ordusunu eğitmediğini vurguladı.
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viktor orban, nato, macaristan, ukrayna
viktor orban, nato, macaristan, ukrayna
Orban: NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermemesi konusunda ısrarcıyız
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Macaristan Başbakanı Orban, Budapeşte’nin NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermemesi gerektiği yönündeki tutumunun değişmediğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında Macaristan'ın NATO zirvesinde, ittifakın Ukrayna'ya asker göndermemesi gerektiği yönündeki ısrarcı tutumunu sürdürdüğünü söyledi.
Orban, “Macaristan'ın bakış açısı net, çünkü yanı başımızda savaş sürüyor ve Transkarpatya'da yaşayan on binlerce Macar doğrudan tehlike altında. Macaristan NATO'nun eski bakış açısını değiştirmemesi için mücadele ediyor. Çünkü NATO, üye ülkeleri korumak için kurulmuş bir savunma birliğidir, başka ülkelerde askeri eylemlerde bulunmak için değil” dedi.
Orban, ayrıca ne Macaristan ne de örgüt olarak NATO’nun Ukrayna'ya asker göndermediğini, silah tedarik etmediğini ve Ukrayna ordusunu eğitmediğini vurguladı.