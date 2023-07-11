https://sputniknews.com.tr/20230711/orban-natonun-ukraynaya-asker-gondermemesi-konusunda-israrciyiz-1073438434.html

Orban: NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermemesi konusunda ısrarcıyız

Orban: NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermemesi konusunda ısrarcıyız

Macaristan Başbakanı Orban, Budapeşte’nin NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermemesi gerektiği yönündeki tutumunun değişmediğini belirtti. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T21:58+0300

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ukrayna krizi

viktor orban

nato

macaristan

ukrayna

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında Macaristan'ın NATO zirvesinde, ittifakın Ukrayna'ya asker göndermemesi gerektiği yönündeki ısrarcı tutumunu sürdürdüğünü söyledi.Orban, “Macaristan'ın bakış açısı net, çünkü yanı başımızda savaş sürüyor ve Transkarpatya'da yaşayan on binlerce Macar doğrudan tehlike altında. Macaristan NATO'nun eski bakış açısını değiştirmemesi için mücadele ediyor. Çünkü NATO, üye ülkeleri korumak için kurulmuş bir savunma birliğidir, başka ülkelerde askeri eylemlerde bulunmak için değil” dedi.Orban, ayrıca ne Macaristan ne de örgüt olarak NATO’nun Ukrayna'ya asker göndermediğini, silah tedarik etmediğini ve Ukrayna ordusunu eğitmediğini vurguladı.

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