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https://sputniknews.com.tr/20230711/oecd-calisanlar-islerini-tamamen-yapay-zekaya-kaptirma-konusunda-endiseli-1073435257.html
OECD: Çalışanlar işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli
OECD: Çalışanlar işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir yapay zeka devriminin eşiğinde olunabileceğini, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T20:28+0300
2023-07-11T20:29+0300
yaşam
yapay zeka
oecd
ücret
işsizlik
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OECD, İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nu "Yapay Zeka ve İş Gücü Piyasası" başlığıyla yayımladı.Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin analiz edildiği raporda, firmaların yapay zekayı kullanmasının hala nispeten düşük oranda olmasına rağmen teknolojideki hızlı ilerlemenin, düşen maliyetlerin ve yapay zeka becerilerine sahip çalışanlardaki artışın OECD ülkelerinin bir "yapay zeka devriminin" eşiğinde olabileceğini gösterdiği aktarıldı.Raporda, yapay zekanın etkisi dikkate alındığında, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27'sini oluşturduğu kaydedildi.İnşaat, çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık gibi düşük ve orta vasıflı işlerin en fazla risk altında olan işler olduğu belirtilen raporda, yüksek beceri gerektiren mesleklerin de en azından otomasyon riski altında olduğuna işaret edildi.'Çalışanlar, yapay zeka nedeniyle kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden endişeli'Raporda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtildi.Aynı zamanda çalışanların 5'te 3'ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen raporda, yapay zeka nedeniyle çalışanların kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyduğu aktarıldı.Raporda, hükümetlerin işverenleri daha fazla eğitim sağlamaya, yapay zeka becerilerini eğitime entegre etmeye ve yapay zeka iş gücünde çeşitliliği desteklemeye teşvik etmesi gerektiği vurgulandı. İş gücü piyasaları sıkılığını koruyorÖte yandan, raporda, küresel ekonominin 2021'den bu yana önemli ölçüde yavaşlamasına rağmen OECD iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam ettiği ifade edildi.Raporda, istihdamın Kovid-19 krizinden bu yana tamamen toparlandığı ve işsizliğin 1970'lerin başından bu yana en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.Nominal saatlik ücretlerin yükseldiği ancak bugüne kadar enflasyona ayak uyduramadığı vurgulanan raporda, bu durumun neredeyse tüm OECD ülkelerinde reel ücretlerin düşmesine neden olduğu belirtildi.Raporda, OECD çapında istihdamın 2023 ve 2024'te artmaya devam edeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.
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yapay zeka, oecd, ücret, işsizlik
yapay zeka, oecd, ücret, işsizlik

OECD: Çalışanlar işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli

20:28 11.07.2023 (güncellendi: 20:29 11.07.2023)
© Pixabayyapay zeka, robot
yapay zeka, robot - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© Pixabay
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir yapay zeka devriminin eşiğinde olunabileceğini, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27'sini oluşturduğunu bildirdi.
OECD, İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nu "Yapay Zeka ve İş Gücü Piyasası" başlığıyla yayımladı.
Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin analiz edildiği raporda, firmaların yapay zekayı kullanmasının hala nispeten düşük oranda olmasına rağmen teknolojideki hızlı ilerlemenin, düşen maliyetlerin ve yapay zeka becerilerine sahip çalışanlardaki artışın OECD ülkelerinin bir "yapay zeka devriminin" eşiğinde olabileceğini gösterdiği aktarıldı.
Raporda, yapay zekanın etkisi dikkate alındığında, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27'sini oluşturduğu kaydedildi.
İnşaat, çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık gibi düşük ve orta vasıflı işlerin en fazla risk altında olan işler olduğu belirtilen raporda, yüksek beceri gerektiren mesleklerin de en azından otomasyon riski altında olduğuna işaret edildi.

'Çalışanlar, yapay zeka nedeniyle kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden endişeli'

Raporda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtildi.
Aynı zamanda çalışanların 5'te 3'ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen raporda, yapay zeka nedeniyle çalışanların kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyduğu aktarıldı.
Raporda, hükümetlerin işverenleri daha fazla eğitim sağlamaya, yapay zeka becerilerini eğitime entegre etmeye ve yapay zeka iş gücünde çeşitliliği desteklemeye teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

İş gücü piyasaları sıkılığını koruyor

Öte yandan, raporda, küresel ekonominin 2021'den bu yana önemli ölçüde yavaşlamasına rağmen OECD iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam ettiği ifade edildi.
Raporda, istihdamın Kovid-19 krizinden bu yana tamamen toparlandığı ve işsizliğin 1970'lerin başından bu yana en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.
Nominal saatlik ücretlerin yükseldiği ancak bugüne kadar enflasyona ayak uyduramadığı vurgulanan raporda, bu durumun neredeyse tüm OECD ülkelerinde reel ücretlerin düşmesine neden olduğu belirtildi.
Raporda, OECD çapında istihdamın 2023 ve 2024'te artmaya devam edeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.
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