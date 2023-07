https://sputniknews.com.tr/20230711/nato-ukraynada-kendi-subaylarini-kaybetmek-istemiyor-bu-nedenle-dsg-mensuplarini-topluyor-1073439705.html

‘NATO, Ukrayna'da kendi subaylarını kaybetmek istemiyor, bu nedenle DSG mensuplarını topluyor’

‘NATO, Ukrayna'da kendi subaylarını kaybetmek istemiyor, bu nedenle DSG mensuplarını topluyor’

Suriye ordusunun eski saha komutanı Mihnad el-Hac Ali, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmalara katılmaları için Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mensuplarından paralı... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T22:26+0300

2023-07-11T22:26+0300

2023-07-11T22:28+0300

Hac Ali, Sputnik’e verdiği demeçte eski DSG mensupları olan Arap aşiretlerinden paralı askerlerin yakın zamanda yeni bir karşı saldırı için Ukrayna'ya gönderilebileceklerini söyledi.Hac Ali, şu açıklamayı yaptı:“Geçtiğimiz baharın başından bu yana kolektif Batı, Rusya'yı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısı ile tehdit ediyor. Ancak Kiev rejimi başarılı olamadı. Ve şimdi NATO, Ortadoğu ülkelerinden paralı askerler de dahil olmak üzere onlara her türlü yardımı toplamaya çalışıyor.Ukrayna ordusunun kayıpları çok yüksek, yeni insanların alınması gerekiyor, ancak Ukrayna'daki seferberlik potansiyeli de son derece sınırlı. Bu nedenle NATO, Amerikan istihbaratının yardımıyla paralı asker toplamaya çalışıyor. Özel askeri operasyonun başlamasıyla birlikte Kiev, paralı askerlerin alındığı Yabancı Lejyonu kurmuştu.Ancak bu birlik de son derece büyük kayıplar veriyor. NATO ülkeleri yedek de olsalar Ukrayna'da kendi subaylarını kaybetmek istemiyorlar. Bu nedenle yasadışı silahlı gruplardan paralı asker toplamaya başladılar. DSG militanları bu konuda belki de her açıdan en iyi seçeneklerden biri olarak ortaya çıktı.Amerikan tarafı, DSG militanlarına yalnızca Suriye'den daha sonra sürekli olarak kalabilecekleri Avrupa'ya çıkmalarını değil, aynı zamanda Suriye’deki standartlara göre büyük sayılabilecek bir ödül de teklif etti. Ayda yaklaşık 2 bin dolar ödenileceği sözü verdi.Amerikalılar, birkaç yüz militanı çekmeyi başararak Tanf'taki kamplarında eğitmeyi başladı. Eski DSG savaşçıları olan Arap aşiretlerinden paralı askerler, yakın zamanda yeni bir karşı saldırı için Ukrayna'ya gönderilebilirler. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin her gün on binlerce kişiyi kaybettiği göz önüne alındığında, söz konusu paralı askerlerin gönderilmeleri çok yakında gerçekleşebilir.DSG militanlarının ayırt edici özelliği, hem Irak ve Suriye orduları hem de halk milisleri ile savaşmış olmalarıdır. Şehir savaşlarında deneyimleri var, küçük gruplar halinde savaşabiliyorlar. Başka bir deyişle, militanlar modern savaş taktiklerinde oldukça deneyimli ve Avrupa'lı paralı askerlere göre de daha düşük bir maaş alacaklar.Ancak, içlerinden birinin bile Ukrayna'dan Suriye'ye geri döneceğinden şüpheliyim. Hayatta kalanlar Avrupa'ya gidecek ve farklı haklara kavuşacaklar. Ancak uzun vadede bu savaşçılar, Avrupa güvenlik sistemi için ciddi tehdit oluşturabilirler. Ve Avrupa'nın bu şekilde zayıflaması ABD'nin de çıkarına olacaktır.”ABD’nin öncülük ettiği koalisyon güçleri 2015’ten bu yana YPG'lilere eğitim veriyor.Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

