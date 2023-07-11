https://sputniknews.com.tr/20230711/nato-genel-sekreterinden-ukraynanin-uyeligini-hizlandirmak-icin-teklif-1073408675.html

NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için teklif

NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için teklif

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın ittifaka katılım sürecini hızlandırmak üzere, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) iptal edilmesini önerdi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T11:32+0300

2023-07-11T11:32+0300

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dünya

nato

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

vladimir zelenskiy

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:"Yarın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile AB-Ukrayna konseyinin açılış toplantısını yapacağız ve ardından Üyelik Eylem Planı'nı kaldıracağız. Bu, Ukrayna'nın üyelik sürecini iki aşamalı bir süreçten tek aşamalı bir sürece dönüştürecek."

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nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, vladimir zelenskiy