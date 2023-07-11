https://sputniknews.com.tr/20230711/nato-genel-sekreterinden-ukraynanin-uyeligini-hizlandirmak-icin-teklif-1073408675.html
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için teklif
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için teklif
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın ittifaka katılım sürecini hızlandırmak üzere, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) iptal edilmesini önerdi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T11:32+0300
2023-07-11T11:32+0300
2023-07-11T11:32+0300
dünya
nato
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044706388_0:128:1800:1141_1920x0_80_0_0_cfb706d5c048719aefb928731f3143b6.jpg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:"Yarın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile AB-Ukrayna konseyinin açılış toplantısını yapacağız ve ardından Üyelik Eylem Planı'nı kaldıracağız. Bu, Ukrayna'nın üyelik sürecini iki aşamalı bir süreçten tek aşamalı bir sürece dönüştürecek."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044706388_55:0:1746:1268_1920x0_80_0_0_4a2baf795a3f16742d6340cfb1961ca0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, vladimir zelenskiy
nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, vladimir zelenskiy
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için teklif
Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın ittifaka katılım sürecini hızlandırmak üzere, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) iptal edilmesini önerdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
"Yarın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile AB-Ukrayna konseyinin açılış toplantısını yapacağız ve ardından Üyelik Eylem Planı'nı kaldıracağız. Bu, Ukrayna'nın üyelik sürecini iki aşamalı bir süreçten tek aşamalı bir sürece dönüştürecek."