https://sputniknews.com.tr/20230711/motorine-buyuk-zam-yolda-1073402763.html
Motorine büyük zam yolda
Motorine büyük zam yolda
Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T08:39+0300
2023-07-11T08:39+0300
2023-07-11T08:55+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Dolar kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.Benzine 40 kuruş zam gelirken motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış gerçekleşmişti. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230710/benzin-ve-motorine-kdv-zammi-1073360779.html
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akaryakıt zam var mı, güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt vergi zammı, kdv zammı, motorin zam, motorin fiyat
akaryakıt zam var mı, güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt vergi zammı, kdv zammı, motorin zam, motorin fiyat
Motorine büyük zam yolda
08:39 11.07.2023 (güncellendi: 08:55 11.07.2023) Abone ol
Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.
Dolar kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.
Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.
Benzine 40 kuruş zam gelirken motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış gerçekleşmişti.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.