https://sputniknews.com.tr/20230711/motorine-buyuk-zam-yolda-1073402763.html

Motorine büyük zam yolda

Motorine büyük zam yolda

Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T08:39+0300

2023-07-11T08:39+0300

2023-07-11T08:55+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Dolar kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.Benzine 40 kuruş zam gelirken motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış gerçekleşmişti. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230710/benzin-ve-motorine-kdv-zammi-1073360779.html

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