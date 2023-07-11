https://sputniknews.com.tr/20230711/milli-savunma-bakani-guler-ile-abdli-mevkidasi-telefon-gorusmesi-yapti-1073400354.html

Milli Savunma Bakanı Güler ile ABD'li mevkidaşı telefon görüşmesi yaptı

Milli Savunma Bakanı Güler ile ABD'li mevkidaşı telefon görüşmesi yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T05:24+0300

2023-07-11T05:24+0300

2023-07-11T05:24+0300

dünya

yaşar güler

lloyd austin

abd

türkiye

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Güler’in ortak ikili ve çok taraflı savunma hedeflerini görüştüğü belirtildi.İki bakanın, ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan askeri işbirliği geçmişine övgüde bulundukları ve devam eden yakın işbirliğinden memnuniyet duydukları kaydedildi.Görüşmede ayrıca Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki olumlu görüşmelerin yanı sıra ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin askeri modernizasyonuna verdiği desteğin ele alındığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230710/abd-turkiyeye-f-16-satisini-aciktan-destekliyoruz-1073395645.html

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yaşar güler, lloyd austin, abd, türkiye