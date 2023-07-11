https://sputniknews.com.tr/20230711/milli-savunma-bakani-guler-ile-abdli-mevkidasi-telefon-gorusmesi-yapti-1073400354.html
Milli Savunma Bakanı Güler ile ABD'li mevkidaşı telefon görüşmesi yaptı
Milli Savunma Bakanı Güler ile ABD'li mevkidaşı telefon görüşmesi yaptı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T05:24+0300
2023-07-11T05:24+0300
2023-07-11T05:24+0300
dünya
yaşar güler
lloyd austin
abd
türkiye
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Güler’in ortak ikili ve çok taraflı savunma hedeflerini görüştüğü belirtildi.İki bakanın, ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan askeri işbirliği geçmişine övgüde bulundukları ve devam eden yakın işbirliğinden memnuniyet duydukları kaydedildi.Görüşmede ayrıca Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki olumlu görüşmelerin yanı sıra ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin askeri modernizasyonuna verdiği desteğin ele alındığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/abd-turkiyeye-f-16-satisini-aciktan-destekliyoruz-1073395645.html
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yaşar güler, lloyd austin, abd, türkiye
yaşar güler, lloyd austin, abd, türkiye
Milli Savunma Bakanı Güler ile ABD'li mevkidaşı telefon görüşmesi yaptı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Güler’in ortak ikili ve çok taraflı savunma hedeflerini görüştüğü belirtildi.
İki bakanın, ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan askeri işbirliği geçmişine övgüde bulundukları ve devam eden yakın işbirliğinden memnuniyet duydukları kaydedildi.
Görüşmede ayrıca Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki olumlu görüşmelerin yanı sıra ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin askeri modernizasyonuna verdiği desteğin ele alındığı ifade edildi.