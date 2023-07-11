https://sputniknews.com.tr/20230711/micotakis-turkiye-ve-yunanistan-olumlu-adimlar-atabilir-1073424202.html

Miçotakis: Türkiye ve Yunanistan olumlu adımlar atabilir

Miçotakis: Türkiye ve Yunanistan olumlu adımlar atabilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin aldığı karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, Türkiye ile ikili... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T14:56+0300

2023-07-11T14:56+0300

2023-07-11T14:56+0300

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ikili ilişki

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Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, Zirve girişinde açıklama yapan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'i NATO'ya kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Yakında resmi olarak dost İsveç'in, ittifakımızın 32'nci üyesi olmasını umuyorum" diye konuştu.Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında yarın ikili görüşme yapacağını hatırlatarak, "İki ülkedeki seçimlerin ardından ilk buluşmamız olacak. Her ikimizin de güçlü halk desteğiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum" dedi.Türkiye ile Yunanistan arasında önemli anlaşmazlıkların var olduğunu belirten Miçotakis, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayalı ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini kaydetti.Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer olduğuna dikkati çekerek, "Bu pozitif atmosferin üzerine, her iki halkın da faydasına olacak önemli ilerleme adımları atabileceğimizi umuyorum" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/yunanistanda-yeni-hukumetten-turkiye-ile-diyalog-ve-isbirligi-mesaji-1073320335.html

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avrupa, kiryakos miçotakis, türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, ikili ilişki