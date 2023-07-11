https://sputniknews.com.tr/20230711/michel-ab-turkiye-isbirligini-yeniden-on-plana-cikarmak-icin-onumuzdeki-firsatlari-ele-aldik-1073398710.html
Michel: AB-Türkiye işbirliğini yeniden ön plana çıkarmak için önümüzdeki fırsatları ele aldık
Michel: AB-Türkiye işbirliğini yeniden ön plana çıkarmak için önümüzdeki fırsatları ele aldık
AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama, "AB-Türkiye işbirliğini tekrar ön plana almak ve ilişkilerimizi yeniden... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T01:01+0300
2023-07-11T01:01+0300
2023-07-11T01:14+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
avrupa birliği
charles michel
türkiye
avrupa
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını, ilişkileri yeniden canlandırmak için önlerindeki fırsatları ele aldıklarını bildirdi.Michel, Twitter hesabından, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "iyi bir görüşme yaptıklarını" aktaran Michel, "AB-Türkiye işbirliğini tekrar ön plana almak ve ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için önümüzdeki fırsatları konuştuk" ifadesini kullandı.Michel, AB ülkelerinin liderlerinin oluşturduğu AB Konseyi'nin AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i stratejik ve ileriye dönük olacak şekilde bir rapor hazırlamasını istediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230710/cumhurbaskani-erdogan-ab-konseyi-baskani-michel-ile-gorustu-1073389666.html
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recep tayyip erdoğan, avrupa birliği, charles michel, türkiye, avrupa
Michel: AB-Türkiye işbirliğini yeniden ön plana çıkarmak için önümüzdeki fırsatları ele aldık
01:01 11.07.2023 (güncellendi: 01:14 11.07.2023) Abone ol
AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama, "AB-Türkiye işbirliğini tekrar ön plana almak ve ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için önümüzdeki fırsatları konuştuk" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını, ilişkileri yeniden canlandırmak için önlerindeki fırsatları ele aldıklarını bildirdi.
Michel, Twitter hesabından, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "iyi bir görüşme yaptıklarını" aktaran Michel, "AB-Türkiye işbirliğini tekrar ön plana almak ve ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için önümüzdeki fırsatları konuştuk" ifadesini kullandı.
Michel, AB ülkelerinin liderlerinin oluşturduğu AB Konseyi'nin AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i stratejik ve ileriye dönük olacak şekilde bir rapor hazırlamasını istediğini kaydetti.