https://sputniknews.com.tr/20230711/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1073400492.html

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji 11 Temmuz'a ilişkin hava durumunu yayımladı. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T06:38+0300

2023-07-11T06:38+0300

2023-07-11T06:47+0300

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İSTANBUL Parçalı ve az bulutlu 22 °C 30°CEDİRNE Parçalı ve az bulutlu 19°C 36°CKOCAELİ Parçalı bulutlu 19°C 31°CTEKİRDAĞ Parçalı ve az bulutlu 20°C 32°CEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.İZMİR Az bulutlu ve açık 24°C 36°CA.KARAHİSAR Az bulutlu ve açık 11°C 26°CDENİZLİ Az bulutlu ve açık 19°C 35°CMUĞLA Az bulutlu ve açık 20°C 33°CAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA Parçalı bulutlu 24°C 37°CMERSİN Parçalı ve az bulutlu 25°C 34°CANTALYA Parçalı ve az bulutlu 26°C 37°CISPARTA Parçalı bulutlu °C 15 °C 28İÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, Bölgenin doğusu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 13°C 27°CESKİŞEHİR Parçalı bulutlu 12°C 27°CKONYA Parçalı yer yer çok bulutlu 15°C 26°CKAYSERİ Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 10°C 25°CBATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce ve Bolu hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU Parçalı ve çok bulutlu 12°C 25°CZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18°C 27°CKASTAMONU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11°C 24°CSİNOP Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C 26°CORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de kuvvetli,yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18°C 27°CTOKAT Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12°C 24°CTRABZON Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C 25°CRİZE Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17°C 24°CDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9°C 17°CMALATYAParçalı bulutlu 15°C 28°CVANParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15°C 24°CAĞRI Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12°C 21°CGUNEY DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR Az bulutlu ve açık 20°C 34°CGAZİANTEP Az bulutlu ve açık 20°C 33°CŞANLIURFA Az bulutlu ve açık 24°C 34°C

https://sputniknews.com.tr/20230710/afaddan-13-ile-smsli-uyari-bakan-yerlikayadan-aciklama-1073369430.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu