https://sputniknews.com.tr/20230711/meteorolojiden-3-bolgeye-yuksek-sicaklik-uyarisi-saat-araligi-verdi-1073402449.html
Meteoroloji'den 3 bölgeye 'yüksek sıcaklık' uyarısı: Saat aralığı verdi
Meteoroloji'den 3 bölgeye 'yüksek sıcaklık' uyarısı: Saat aralığı verdi
Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T08:19+0300
2023-07-11T08:19+0300
2023-07-11T08:19+0300
türkiye
ege
marmara denizi
akdeniz
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün, Batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32.
https://sputniknews.com.tr/20230710/istanbul-valiliginden-yuksek-sicaklik-uyarisi-1073394945.html
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ege, marmara denizi, akdeniz, meteoroloji
ege, marmara denizi, akdeniz, meteoroloji
Meteoroloji'den 3 bölgeye 'yüksek sıcaklık' uyarısı: Saat aralığı verdi
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Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün, Batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32.