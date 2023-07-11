https://sputniknews.com.tr/20230711/meteorolojiden-3-bolgeye-yuksek-sicaklik-uyarisi-saat-araligi-verdi-1073402449.html

Meteoroloji'den 3 bölgeye 'yüksek sıcaklık' uyarısı: Saat aralığı verdi

Meteoroloji'den 3 bölgeye 'yüksek sıcaklık' uyarısı: Saat aralığı verdi

Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T08:19+0300

2023-07-11T08:19+0300

2023-07-11T08:19+0300

türkiye

ege

marmara denizi

akdeniz

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün, Batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32.

https://sputniknews.com.tr/20230710/istanbul-valiliginden-yuksek-sicaklik-uyarisi-1073394945.html

türkiye

ege

marmara denizi

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