Lavrov: NATO'nun İsveç ve Finlandiya topraklarındaki adımlarına göre çıkarımlarda bulunacağız
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun İsveç ve Finlandiya topraklarını ne kadar hızlı ve derinlemesine kullanacağına bağlı olarak çıkarımlarda bulunacaklarını söyledi.
Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a Ukrayna ve İsveç gibi ülkelerin olası NATO üyeliği ışığında Rusya'nın hangi adımları atacağı soruldu.
NATO'nun İsveç ve Finlandiya topraklarını ne kadar hızlı ve derinlemesine kullanacağına bağlı olarak çıkarımlarda bulunacaklarını belirten Lavrov, Rusya'nın gereken adımları zamanında atacağını vurguladı.
Helsinki ve Stockholm'un Washington'la İttifak'ın askeri altyapısını doğrudan Rusya sınırlarına ve Rusya sınırlarının yakınına konuşlandırma konusunda görüşmelere halihazırda başladığını kaydeden Lavrov, Rusya'nın güvenlik alanındaki tüm meşru çıkarlarının korunacağı, gerekli önlemleri ve onları uygulamayı bildikleri mesajını verdi.
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği uğruna tarafsız statülerinden vazgeçme hızının Moskova'yı şaşırttığının altını çizen Lavrov, tarafsız statünün bu ülkelere görece bağımsız bir rol, hem Avrupa'da hem de uluslararası arenada itibar sağladığını anımsattı.
NATO'nun İsveç ve Finlandiya topraklarını ne kadar hızlı ve derinlemesine kullanacağına bağlı olarak çıkarımlarda bulunacaklarını belirten Lavrov, Rusya'nın gereken adımları zamanında atacağını vurguladı.
Helsinki ve Stockholm'un Washington'la İttifak'ın askeri altyapısını doğrudan Rusya sınırlarına ve Rusya sınırlarının yakınına konuşlandırma konusunda görüşmelere halihazırda başladığını kaydeden Lavrov, Rusya'nın güvenlik alanındaki tüm meşru çıkarlarının korunacağı, gerekli önlemleri ve onları uygulamayı bildikleri mesajını verdi.
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği uğruna tarafsız statülerinden vazgeçme hızının Moskova'yı şaşırttığının altını çizen Lavrov, tarafsız statünün bu ülkelere görece bağımsız bir rol, hem Avrupa'da hem de uluslararası arenada itibar sağladığını anımsattı.